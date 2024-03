Solo 16,50€ per bilancia smart compatibile iPhone e Android

Tra qui e l’estate c’è ancora molto da attendere ma se siete giù in ansia per la prova costume o magari avete qualche preoccupazione in vista dei pranzi di Pasqua e Pasquetta, potete collocare un presidio alla vostra forma comprando, grazie ad un coupon, a 16.50€ questa bilancia pesapersone smart.

Questo accessorio di base sul display mostra solo il peso ma una volta collegata al telefono usando l’app Vivafit fornirà 13 misurazioni della composizione corporea. I risultati includono grasso corporeo, BMI, muscoli, acqua corporea, proteine, ossa, BMR, età metabolica e altro ancora.

L’applicazione permette di monitorare liberamente i miglioramenti e perfezionare i tuoi obiettivi di fitness oltre il solo peso corporeo e capire se il nostro peso è sotto controllo o se è forse il caso di aumentare l’attività fisica o di modificare il proprio stile alimentare, con l’obiettivo principale di prevenire malattie correlate ai problemi di peso.

È possibile sincronizzare i tuoi dati con le app di fitness Apple Health, Google Fit per visualizzare comodamente i tuoi grafici di fitness. Inoltre, condividi facilmente i tuoi progressi sulla principale piattaforma di social media.

Alimentata da tre batterie AAA, lo stile della bilancia è molto discreto e raffinato con la parte superiore in vetro

Come detto a questo prezzo si tratta di un affare: con solo 16,50 euro cgrazie al coupon vi portate a casa un pesa smart dotata delle migliori tecnologie, ad un rapporto qualità prezzo indiscutibile.