iPhone 16 contro iPhone 16 Pro, quale comprare

iPhone 16 e iPhone 16 Pro sono le novità di quest’anno. Le loro caratteristiche le abbiamo presentate in un articolo specifico. Potete leggerlo direttamente cliccando qui per vedere quali sono le specifiche principali, dai colori alle nuove batterie, dai sensori fotografici aggiornati alle novità nel campo dei processori.

Abbiamo anche presentato una completa recensione sia di iPhone 16 Pro che di iPhone 16. In quegli articoli analizziamo ogni aspetto dei due modelli, li mettiamo alla prova e vi diciamo che ne pensiamo.

In questa pagina invece vi vogliamo aiutare a comprendere il senso delle differenze principali tra gli iPhone 16 e iPhone 16 Pro, due gamme di prodotto che si rivolgono come sempre a due pubblici differenti come accaduto con iPhone 15 e iPhone 15 Pro e in definitiva a capire quale dei due scegliere.

Come ogni anno, infatti, ci sono rilevanti differenze tra le due classi di dispositivi, differenze che si portano dietro altrettanto rilevanti differenze di prezzo. Un iPhone 16 costa 979 euro, un iPhone 15 Pro costa 260 euro in più (1239 €). Se si vuole comprare un iPhone 16 Pro Max addirittura si devono spendere come minimo 510 € in più (1489 €) rispetto ad un iPhone 16 (o 360€ rispetto ad un iPhone 15 Plus). Vale davvero la pena di investire di più? E che cosa possiamo ottenere spendendo di più?

Materiali e funzioni

Gli iPhone 16 e gli iPhone 16 Pro sono strettamente imparentati dal punto di vista del design. Cambiano i materiali e anche in conseguenza di essi, peso e dimensioni.

Gli iPhone 16 sono realizzati in alluminio gli iPhone 16 Pro in titanio. Gli iPhone 16 sono più leggeri e più piccoli in definitiva meglio bilanciati.

Gli iPhone 16 Pro quest’anno sono anche più grandi degli iPhone 16, al contrario di quanto accaduto da sempre, questo per la scelta di aumentare le dimensioni dello schermo che fa gli iPhone 16 Pro più pesanti degli iPhone 15 Pro e, ovviamente, anche degli iPhone 16.

Parlando di scelte di stile, va sottolineato che gli iPhone 16 (foto sopra) quest’anno ripristinano la loro identità cromatica con verde (che apple chissà perché chiama azzurro), blu oltremare, rosa, bianco, nero.

Gli iPhone 16 Pro si presentano con le loro classiche (e un po’ noiose) tinte business (argento, titanio, nero); novità dell’anno è il rosa sabbia (foto qui sotto).

In termini pratici iPhone 16 è un telefono che si indirizza ad un pubblico che assegna al colore un ruolo importante come elemento di distinzione, iPhone 16 Pro a chi punta a distinguersi invece con un dispositivo più serio che ha nei materiali pregiati il suo elemento fondante.

Va però sottolineato, gusti a parte, che non esistono importanti differenze in fatto di solidità, qualità costruttiva e resistenza a fattori come umidità e cadute.

Tutti e due hanno un nuovo vetro anteriore Ceramic Shield di seconda generazione e sono resistenti all’immersione fino a sei metri per trenta minuti.

Il tasto controllo fotocamera e il tasto azione

Nel contesto dei dettagli costruttivi mettiamo anche un cenno ad una cosa che non distingue affatto di due modelli: la presenza sia del tasto azione (che arriva quest’anno per la prima volta su iPhone 16) sia del tasto controllo fotocamera.

Non è questo il luogo in cui discuteremo dell’utilità e di come operano di questi due bottoni. Ne abbiamo parlato lungamente altrove (qui del tasto azione e qui del tasto controllo fotocamera).

Qui è importante sottolineare che tutti e due i telefoni sono identici da questo punto di vista, quindi se vi interessa avere un tasto scorciatoia, rispettivamente, verso alcune funzioni (tasto azione) o per lo scatto fotografico, troverete questa opportunità su tutti e due i modelli.

La porta USB C

iPhone 16 Pro e iPhone 16 hanno la stessa porta USB-C dei modelli dello scorso anno. Come lo scorso anno, la USB-C del modello Pro si basa su standard USB 3.2 con trasferimento dati fino 5 Gbps, venti volte superiore rispetto alla porta modello standard.

Allo stato attuale delle cose non si può dire che sia una differenza importante per il grande pubblico. Lo è per i video maker, che grazie ad essa potranno trasferire velocemente video o registrare direttamente su SSD esterni, usando un cavo giusto (vi aiutiamo noi a sceglierlo).

Lo schermo

Importante, sulla carta, è la differenza per quanto riguarda gli schermi. Per la prima volta da molto tempo a questa parte i display hanno misure divergenti tra le due classi di dispositivo. L’aumento delle dimensioni per gli iPhone 16 Pro, ottenuto anche grazie ad una riduzione dello spessore del bordo, è però minimo e non percepibile all’uso quotidiano.

Parlando di display ci sono differenze anche nel fatto che gli iPhone 16 Pro hanno la trascurabile funzione di schermo sempre acceso.

Il vero scalino negli schermi è però dettato dal perdurare dell’assenza del refresh da 120 Hz sugli iPhone 16, presente invece sugli iPhone 16 Pro.

Apple applica questa differenza per ragioni che nulla hanno a che fare con i costi delle componenti (ci sono centinaia di telefoni che costano un terzo di iPhone 16 che hanno uno schermo con refresh da 120 Hz) ma solo per avere una ragione in più per definire iPhone 16 Pro come… Pro.

Si tratta di un scelta deprecabile perché ha delle ricadute pratiche: iPhone 16 sembra più lento di quello che è.

Il processore

Cambiano anche i processori. Su iPhone 16 abbiamo A18, un diretto discendente di A17, su iPhone 16 Pro abbiamo un processore A18 Pro che dovrebbe appartenere ad una nuova generazione.

I due processori non hanno però radicali differenze in fatto di prestazioni. Certo, iPhone 16 Pro è più veloce in particolare nel settore della grafica, grazie al core supplementare, come si vede dal confronto che pubblichiamo qui sotto, ma non c’è nulla che sia davvero percepibile in un uso normale e quotidiano.

Questo significa che il vero passo avanti rispetto ai modelli precedenti lo compie iPhone 16. Il nuovo processore A18 del resto è di due generazioni davanti ad A16 del vecchio iPhone 15. Se iPhone 16 Pro è tra il 10 e il 15% più veloce di iPhone 15 Pro, iPhone 16 è fino al 25% più veloce di iPhone 15 e supera per alcuni aspetti anche iPhone 15 Pro.

Intelligenza artificiale

Apple ha lanciato gli iPhone 16 e gli iPhone 16 Pro spiegando che si tratta dei primi iPhone costruiti fin dalla base per l’intelligenza artificiale. A questo scopo ci sono processori specificatamente studiati per questo scopo; anche il tasto controllo fotocamera, per alcuni aspetti, servirà all’intelligenza artificiale (premendolo potrà riconoscere gli oggetti).

Per ora però Apple Intelligence, come si chiama l’Ai di Apple, non solo ha funzioni limitate, in arrivo con iOs 18.1, ma da noi addirittura non ci sarà per molto tempo.

In ogni caso, anche ammesso che il pessimismo che fissa il debutto in Europa dell’Ai di Apple solo con iPhone 17 sia sbagliato, nessuno dei due modelli offrirà limitazioni in questo ambito: sia A18 che A18 Pro sono in grado di supportare l’Ai.

Autonomia, batteria e ricarica

Gli iPhone 16 in tutte e due le loro versioni, Pro e non Pro, ottengono un aumento dell’autonomia. Ma a beneficiarne in maniera davvero concreta sono solo gli iPhone 16 Pro.

Come spieghiamo nella nostra recensione l’iPhone 16 Pro che abbiamo testato a lungo offre un tangibile aumento dell’autonomia che possiamo quantificare tra il 10% e il 20%. iPhone 16 Pro Max dovrebbe aumentare il suo già enorme vantaggio.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus non fanno grossi passi avanti rispetto agli iPhone 15, ma iPhone 16 Plus ha comunque la capacità di funzionare molto a lungo. Non quanto iPhone 16 Pro Max, ma più di iPhone 16 Pro.

La velocità di ricarica dei due modelli, se si parla di connessione mediante il cavo, è la stessa e non è aumentata. Da notare che tutti e due i modelli ora hanno però la possibilità di ricaricarsi più velocemente usando il nuovo caricabatterie Magsafe 2.

Se vi interessa sapere quali sono i migliori caricabatterie per iPhone potete consultare il nostro articolo specifico. Abbiamo anche un articolo che presenta i migliori caricabatterie wireless per iPhone.

Fotografia

La differenze maggiori continuano ad essere concentrate nel modulo fotografico. Apple non ha aggiornato il sensore principale di iPhone 16 Pro ma solo quello UltraWide, portandolo a 48 megapixel.

Continua ad esserci uno zoom 5X, (ora è disponibile anche su iPhone 16 Pro mentre lo scorso anno era presente solo su iPhone 15 Pro Max) quando gli iPhone 16 hanno uno zoom 2X (con elaborazione digitale, non ottico) e solo i modelli Pro possono scattare in Apple ProRaw.

iPhone 16 insomma resta alle sole due lenti conosciute con iPhone 15. Migliora la lente Ultra Wide che ora è in grado di scattare foto macro e ha un’apertura leggermente maggiore (f/2.2 contro f/2.4), ma la risoluzione resta a 12 MP.

Anche nel video iPhone 16 Pro fa un altro passo avanti. Ora registra a 4K 120fps Dolby Vision HDR, il cosiddetto super slow motion. iPhone 16 acquisisce la capacità di registrare in Dolby Vision Dolby Vision ma si ferma a 60 fps.

La vera differenza tra iPhone 16 Pro e iPhone 16, prima che nella qualità delle foto, è nell’assortimento delle lenti. In particolare nelle varie composizioni che si possono ottenere grazie alla triplice fotocamera e alla varietà di FOV (campi di visione ovvero lenti virtuali) che non ci sono in iPhone 16 Pro, ma le foto che gli iPhone 16 scattano con la fotocamera Wide, sono paragonabili a quelle di iPhone 16 Pro.

Manca il ProRaw ma si tratta di un formato non semplice da maneggiare e interessante unicamente se si vuole successivamente ritoccare le fotografie.

Ricordiamo che anche qui, nel campo della fotografia, Apple ha fatto una scelta paritaria introducendo su tutti e due i modelli l’opzione degli stili fotografici di seconda generazione.

Nel campo video tutto quello che iPhone 16 Pro offre in più ha un interesse davvero ristretto al campo professionale.

In iPhone 16 mancano ProRes, registrazione video Log e Academy Color Encoding System, ma se non sapete (come potrebbe essere per il 90% di chi legge) di che si tratta, è difficile pensare che la loro mancanza possa rappresentare per voi un reale problema.

Altre piccole differenze

Volendo poi trovare altre differenze tra i due dispositivi, solo il Pro

Può essere comprato con memoria interna da 1TB

ha il sensore LiDAR per una migliore messa a fuoco

sfrutta un modulo GPS a doppia frequenza

Quale dovrò comprare?

In conclusione quale tra iPhone 16 e iPhone 16 Pro vale la pena di comprare?

iPhone 16 Pro si rivolge a chi vuole avere tutto il meglio possibile da un iPhone anche dal punto di vista dell’immagine, intendendo con questo termine design ed eleganza, indiscutibilmente superiori nei modelli Pro.

Se però andiamo sull’aspetto pratico, il vero vantaggio di iPhone 16 Pro è nel campo della fotografia e del video.

iPhone 16 Pro grazie all’assortimento degli obbiettivi, offre composizioni di creatività che non si possono avere con il pur buono zoom 2X di iPhone 16. Senza considerare la potenza del sistema di ripresa video di iPhone 16 Pro con la sua capacità di riversare contenuti su disco esterno e di trasferire dati a 20 Gbps.

È importante sottolineare che però la grande parte di quel che iPhone 16 Pro offre in più nel campo della fotografia del video ha un interesse specifico e limitato ad occasioni particolari. La qualità delle foto e delle riprese video è identica in contesti di quotidianità.

iPhone 16 Pro ha un vantaggio utile a tutti quando si parla di dell’autonomia. iPhone 16 in tutte e due le sue configurazioni, ha una durata di batteria tangibilmente inferiore a quella di iPhone 16 Pro.

Per tutto il resto, prestazioni incluse, acquistando iPhone 16 al posto di iPhone 16 Pro non ci si deve piegare a rinunce importanti, né in chiave di attualità (leggi prestazioni) né in chiave futura (eventuale arrivo delle funzioni di intelligenza artificiale).

Nei fatti, come abbiamo scritto differenze-novita-prezzi/, il modello di base offre praticamente il 100% di quello che davvero serve in un iPhone ad un prezzo che è di circa il 20% in meno.

In conclusione la scelta più razionale è iPhone 16, magari investendo qualche cosa su taglio di memoria che non è quello base, sapendo che avremmo tutto quello che serve per un uso ricreativo e di comunicazione senza rinunciare per questi due aspetti a nulla.

Piccolo o grande

Non può mancare una postilla sulla scelta tra piccolo, iPhone 16 o iPhone 16 Plus oppure grande, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Personalmente abbiamo sempre preferito il modello più piccolo e tascabile, ma se pensate di potervi adeguare alle dimensioni dei due modelli più grandi, avrete uno schermo che presenta maggiori informazioni a colpo d’occhio.

Sappiate però che iPhone 16 Pro Max quest’anno è ormai molto vicino se non oltre il limite oltre il quale lo si potrebbe definire troppo grande. È anche pesante e non troppo ben bilanciato. A nostro giudizio è del tutto impossibile da maneggiare con una mano.

Il discorso non vale del tutto per iPhone 16 Plus che pesa meno e che seppure per qualche millimetro è più piccolo di iPhone 16 Pro Max. In pratica anche iPhone 16 Plus è un telefono che non è facile da gestire se non si possono usare due mani e non è neppure facile da tenere in una tasca, ma è comunque più accettabile sotto questi aspetti di iPhone 16 Pro Max.

Il vero vantaggio che potrebbe spingere molti ad accettare dei compromessi è nell’autonomia. In questo caso iPhone 16 Pro Max è imbattibile: offre fino al 30% in più di durata di iPhone 16 Pro e anche del 20% più di iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Plus batte iPhone 16 in autonomia, offrendo tra il 20 e il 30% di tempo di utilizzo in più.

Dove comprarli

