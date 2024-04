Apple sta addestrando sua AI con milioni di immagini stock

Apple ha stretto un accordo con Shutterstock, una piattaforma che fornisce contenuti fotografici, e sta addestrando suoi modelli di IA con milioni di immagini.

Lo riferisce Reuters spiegando che l’accordo di Apple con Shutterstock è simile a quelli siglati da aziende quali Google, Meta e Amazon, per la creazione di motori AI visuali. L’accordo in questione è valutato tra i 25 e i 50 milioni di dollari e non è recente ma risale a quanto pare a fine 2022.

Si tratta di un ulteriore passo che conferma lavori in corso a Cupertino con l’AI, dopo le voci di accordi con case editrici e conglomerati dell’editoria (es. Conde Nast, IAC, e NBC) per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) su grandi quantità di dati usando come dati di riferimento articoli di stampa.

In occasione della Worldwide Developers Conference che si terrà dal 10 al 14 giugno 2024, sono previsti annunci di Apple su molte novità legate all’AI che riguardano le future versioni di iOS, iPadOS, macOS, ecc.

Apple sfrutta già l’IA per varie funzionalità intrinseche dei suoi sistemi operativi ma le future versioni dovrebbero sfruttare molto più a fondo machine learning & affini, tenendo conto di sia di specifiche funzionalità dei processori più recenti, sia di evoluzioni in generale nel settore che consentono attività più complesse, con tutto ciò che ne consegue per la creatività, la produttività e soluzioni innovative.

Accordi con Google, OpenAI, Baidu e altri

Secondo indiscrezioni, Apple sta investendo milioni di dollari e siglando accordi con realtà quali Google, OpenAI, Anthropic o Baidu (in Cina) per offrire funzionalità di AI basate su cloud, e altre ancora “on device” (richiamabili direttamente dai dispositivi).

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD — Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024

Segnali che Apple ha intenzione di puntare molto sull’IA con la presentazione di iOS 18 & compagnia cantante sono arrivati anche da Greg Joswiak, vice presidente senior di Apple responsabile Worldwide Marketing: in un tweet con l’annuncio della WWDC24 poco tempo addietro ha scritto che questo evento sarà “Assolutamente Ancredibile”, scrivendo intenzionalmente in maiuscolo le prime due lettere di ogni parola, AI (“Absolutely Incredible!”).

