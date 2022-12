Apple lavora all’app Apple TV per smartphone Android

Apple potrebbe presto rendere disponibile la sua app Apple TV anche sugli smartphone Android. In particolare il leaker che si firma ShrimpApplePro afferma che non solo Apple sta testando internamente l’app Apple TV su Android, ma anche che la multinazionale della Mela prevede di rilasciarla presto, anche se non ha fornito una finestra di lancio più precisa.

L’anticipazione è ritenuta attendibile, visto che in passato lo stesso leaker ha accuratamente fatto trapelare il design hardware di Dynamic Island degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, oltre che la confezione del dispositivo.

Con l’app Apple TV, i possessori di smartphone Android avrebbero un modo più facile e immediato per accedere al servizio di streaming Apple TV+, invece di dover fare affidamento sul sito web da visitare tramite web browser, come avviene tuttora. Se si tratta dell’ecosistema Android, l’app TV di Apple è attualmente limitata ai dispositivi di streaming che funzionano con sistema operativo Android TV, incluso il Chromecast con Google TV.

Al di là del mondo Android, sono molti i dispositivi non Apple che godono del supporto per l’app Apple TV. Tra questi Sono PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Roku e Amazon Fire TV, Roku TV Roku e smart TV selezionate di LG, Samsung, Sony e Vizio. L’app può essere utilizzata per lo streaming di Apple TV+, acquistare o noleggiare programmi TV e film dall’iTunes Store, e altro ancora.

Nello stesso post che anticipa l’app Apple TV per smartphone Android, il leaker informa che presto Apple rilascerà anche un aggiornamento per l’app Apple Music, sempre per dispositivi Android.

