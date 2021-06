Apple TV ora è anche su Android TV

Abbiamo testato personalmente su una Xiaomi Mi Box, e l’app Apple TV è presente e disponibile per il download. Ovviamente, come su Apple TV e su altri dispositivi in cui era già disponibile da tempo, l’applicativo permette di accedere al negozio di contenuti video di Cupertino, incluso, se lo desiderano, il servizio in abbonamento Apple TV+.

Un dirigente di Xiaomi India ha confermato che l’app arriverà su tutta la sua gamma di televisori; peraltro, la redazione di 9to5mac conferma che si può scaricare già anche su OnePlus TV. Ovviamente, per scaricare l’app sarà sufficiente accedere al Play Store su Android TV, e cercare “Apple TV”.

L’espansione dell’app Apple TV su Android TV Shield arriva giusto in tempo per l’imminente rilascio da parte di Apple di nuove serie TV, stagioni, film e documentari su Apple TV+, tra cui anche la seconda stagione di Ted Lasso, la divertente commedia apprezzata da critica e pubblico.

