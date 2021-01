OpenMTP, app open source sostituisce Android File Transfer su Mac

macOS di Apple non supporta di serie il Media Transfer Protocol (MTP), un protocollo sviluppato da Microsoft per i dispositivi compatibili USB e progettato per sincronizzare il contenuto multimediale digitale tra di essi; è pensato per agevola il trasferimento dei file multimediali e dei metadati associati verso e dai dispositivi e per sopperire al supporto a livello di sistema operativo al Media Transfer Protocol, su Mac è possibile accedere ai file multimediali dei dispositivi Android usando l’applicazione Android File Transfer. L’applicazione Mac di Google offre il minimo sindacale: è la stessa da anni, sembra funzionare a malapena e non mancano i bug.

Come alternativa all’applicazione Android File Transfer è possibile usare il software MacDroid ma questo è a pagamento (ne abbiamo parlato qui) ma da qualche tempo è anche disponibile OpenMTP, un’app open source che può sostituire Android File Transfer.

OpenMTP, come accennato, non è nuova: lo sviluppo è iniziato nel 2018, portato avanti da uno sviluppatore deluso dalla mancanza di supporto per il protocollo MTP su macOS. L’ultima versione da poco rilasciata integra il supporto per nuovi terminali di Samsung, elemento importante essendo noto il market share del produttore sudcoreano nell’ambito Android. Uno dei punti deboli del protocollo in questione è proprio questo: non è uno standard che funziona allo stesso modo ovunque ma ogni produttore si comporta un po’ come vuole, con ovvie complicazioni. OpenMTP funziona ad ogni modo bene con gli smartphone LG e HTC, ma sembrano esserci bug con alcuni dispositivi di Xiaomi e OnePlus.

OpenMTP è un’app creata con il framework Electron; mostra due finestre: un browser con i dischi locale del Mac e l’altro con il contenuto del dispositivo Android. L’interfaccia è spartana e dovrebbe essere migliorata; non è elegante e completa come quella a disposizione con l’utility a pagamento MacDroid ma funziona e il software è gratuito. Se avete un dispositivo Android e volete provare OpenMTP, il requisito minimo è macOS 10.10 Yosemite.