Apple Back to School 2023, sconti e carte regalo fino a 150€

Dopo gli Stati Uniti, anche in Europa e altri continenti Apple ha attivato il programma “Back To School“. La formula è quella ormai collaudata e prevede sconti per gli studenti iscritti o ammessi all’università, e a docenti e personale degli istituti di ogni ordine e grado.

È possibile risparmiare su Mac o iPad per l’università e ottenere una carta regalo fino a 150€. Apple spiega che gli utenti idonei riceveranno una Apple Gift Card se acquistano un Mac o un iPad che rientra nell’iniziativa. Un solo prodotto promozionale per ciascun Mac o iPad che rientra nell’iniziativa e per ciascun Cliente Idoneo. Studenti e docenti possono risparmiare su Apple Pencil e Magic Keyboard, ricevere uno sconto del 20% su AppleCare+ e altro ancora.

La promozione è valida dal giorno 13 luglio 2023 al giorno 23 ottobre 2023. I canali idoneei (presso i quali è riconosciuto lo sconto) sono gli Apple Store e l’Apple Store online (la sezione che si occupa di istruzione). Di seguito una tabella con il valore della gift card (carte regalo) offerto:

Le gift card si possono usare per per acquistare prodotti e servizi negli Apple Store, nell’app Apple Store, su apple.com, sull’App Store e su iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books e altre piattaforme di proprietà di Apple.