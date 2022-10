Apple riconosce il bug SIM Non Supportata in alcuni iPhone 14

Apple riconosce il problema dell’avviso SIM Non Supportata che appare in alcuni iPhone 14, un bug che può anche causare il blocco completo del terminale e per il quale al momento non esiste ancora una soluzione definitiva: la multinazionale di Cupertino sta indagando sul problema e indica cosa fare e non fare agli utenti interessati dal bug. Si tratta di istruzioni contenute in una memo interna, segnalata da MacRumors, destinata ai tecnici di assistenza.

Apple precisa innanzitutto che si tratta di un bug software e non di un problema hardware, questo significa che con ogni probabilità sarà risolto tramite un futuro aggiornamento software. Quando appare l’avviso SIM Non Supportata, può succedere in tutti e quattro i modelli iPhone 14 base, 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, Apple consiglia di attendere alcuni minuti per verificare se il messaggio scompare.

Se invece il messaggio rimane visualizzato, Apple consiglia di non tentare di riavviare il dispositivo e nemmeno di effettuare un ripristino di iPhone 14. Al contrario il costruttore consiglia di recarsi in un Apple Store, oppure in un centro di riparazioni autorizzato, per richiedere assistenza tecnica e risolvere il problema.

Come accade con ogni nuova generazione di iPhone e iOS, con il rilascio sono presenti alcuni bug: con iOS 16 e iPhone 14 gli utenti hanno segnalato problemi in fase di attivazione del nuovo dispositivo e anche riprese video tremolanti. Entrambi questi problemi sono stati risolti da Apple tramite aggiornamenti software rilasciati nelle scorse settimane.

Attualmente Apple sta lavorando su iOS 16.1 disponibile in versione beta sia per programmatori che per gli iscritti al programma beta pubblica di Cupertino. Il rilascio sia di iOS 16.1 che di iPadOS 16.1 è atteso entro il mese di novembre.

Anche macOS Ventura, nuova versione del sistema operativo per Mac, dovrebbe arrivare in concomitanza al rilascio di iPadOS 16.1. Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi collegamenti.