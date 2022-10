macOS Ventura atteso a fine ottobre pronto per MacBook Pro M2

Anche se non ci sarà un keynote di presentazione, sarà un fine ottobre intenso per Apple che insieme a iPadOS 16 e nuovi iPad Pro M2, ha in programma di rilasciare anche macOS Ventura con supporto già integrato per i nuovi MacBook Pro M2 generazione 2022 attesi entro breve.

L’anticipazione arriva dall’affidabile Mark Gurman di Bloomberg che da sempre vanta ottimi agganci a Cupertino. Come già ampiamente previsto i nuovi MacBook Pro M2 2022 non avranno novità sostanziali, ad eccezione dell’ultimo chip Apple Silicon nelle versioni più potenti e veloci M2 Pro e M2 Max. Secondo Gurman è anche per questa ragione che Apple non intende presentare le nuove macchine con un keynote dedicato, limitandosi invece a rilasciare comunicati stampa e aggiornando sito e negozi. Le stesse considerazioni valgono per iPad Pro M2 2022, anche questi attesi entro pochi giorni con annuncio di Apple tramite comunicato stampa. In aggiunta il giornalista di Bloomberg osserva che Apple potrebbe aver rinunciato a un ulteriore keynote nel 2022 per dedicare interamente marketing e pubblicità al lancio del primo visore Apple, che potrebbe chiamarsi Reality Pro, atteso nei primi mesi del 2023.

Anche se gli attuali modelli MacBook Pro M1 Pro e M1 Max sono stati introdotti il 22 ottobre 2021, secondo Gurman quest’anno non arriveranno con gli iPad Pro 2022 attesi a giorni ma poco dopo. Tenendo presente quanto già fatto da Apple negli ultimi anni, l’introduzione dei nuovi MacBook Pro M2 2022 con M2 Pro e M2 Max potrebbe avvenire entro ottobre oppure nel mese di novembre. Questo mese infatti è stato scelto da Apple per presentare i primi Mac Apple Silicon nel 2020.

In questo articolo come prepararsi all’aggiornamento a macOS Ventura. Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi collegamenti.