Apple e Carnegie Mellon University sviluppano robot umanoidi che percepiscono l’ambiente

Apple sta collaborando con la Carnegie Mellon University su “ARMOR”, un sistema robotico anticollisione che consente di aiutare i robot umanoidi a “vedere” meglio l’ambiente circostante, sfruttando piccoli sensori smart di profondità integrati sulle loro braccia.

A riferirlo è il sito statunitense PatentlyApple spiegando che la tecnologia di Apple sfrutta sensori Time-of-Flight (ToF, un emettitore che proietta luce invisibile, permettendo grazie al rimbalzo di calcolare a distanza dei singoli punti dell’immagine ricevuta).

Il sistema integra tecnologia AI in grado di imparare dai movimenti degli esseri umani, aiutando i robot a pianificare azioni dinamicamente. È indicato come in grado di ridurre le collisioni, permettendo di operare in ambienti affollati e complessi, e anche con velocità superiori a quelle alle quali operano normalmente questi robot.

Vari brevetti di Apple utilizzabili in ambito robotica derivano da studi e ricerche di Cupertino in ambito automotive, tecnologie che avrebbero dovuto essere utilizzate con l’ormai defunto progetto Apple Car.

Ricordiamo che anche OpenAI (la società di chatGPT) sta lavorando nel campo della robotica, un progetto che mira a combinare il potenziale dei modelli linguistici di OpenAI con l’hardware robotico avanzato. . L’azienda ha investito in startup come Figure e 1X Technologies, lasciando immaginare specifiche innovazioni in arrivo, con automi in grado di operare in contesti come la produzione industriale, la logistica e l’assistenza personale.

