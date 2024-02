Stop agli incentivi, Apple rottama l’auto elettrica

Think Different. Gli altri rottamano i progetti sulle auto a motore a scoppio per seguire gli incentivi. Apple rottama l’auto elettrica quando gli incentivi non ci sono più. La si potrebbe raccontare così, con un po’ di sarcasmo la notizia secondo cui il progetto della Mela di fare una vettura a batteria, cullato per anni, è stato cancellato.

In realtà la notizia (per quanto nell’aria da qualche tempo) anticipata da Bloomberg, se confermata, è clamorosa. Nel cestino è finito il piano più ambizioso e costoso di Cupertino degli ultimi dieci anni, trascorsi tra studi, esperimenti, prove, assunzioni e licenziamenti dei migliori tecnici e dirigenti del settore e redifinizione dei ruoli interni di altri dirigenti. Un percorso difficile anche per avere puntato molto in alto: innovare, fare di più e meglio di tutti gli altri.

Un’auto elettrica a guida completamente autonoma, capace di stracciare non solo le ambizioni di Elon Musk con Tesla o quelle di Google con Waymo, ma anche i progetti e le ricerche dei colossi del settore automotive tedeschi e americani, oltre a quelli cinesi era ormai chiaramente impossibile da fare. Al massimo Apple, causa i clamorosi ritardi che hanno portato Apple a finire nel gruppone degli inseguitori con una vettura “normale”, ha deciso di cancellare il progetto Titan.

Le conseguenze della decisione

La notizia non è cosa da poco. Come scrive Gurman su Bloomberg, i vertici di Cupertino hanno comunicato la notizia internamente oggi, sorprendendo i quasi duemila dipendenti che lavoravano al progetto. A farlo sapere sono stati il direttore operativo Jeff Williams e Kevin Lynch, vicepresidente responsabile del progetto.

Secondo le fonti, i due dirigenti hanno comunicato ai dipendenti che il progetto da adesso si sta chiudendo e che molti dipendenti del team che lavorava sull’auto, noto come Special Projects Group, o SPG, saranno trasferiti alla divisione di intelligenza artificiale guidata da John Giannandrea. Questi dipendenti si concentreranno su progetti di intelligenza artificiale generativa, una priorità sempre più importante per l’azienda.

Il team Apple Car in realtà conta anche diverse centinaia di ingegneri hardware e progettisti di auto che difficilmente potranno essere ricollocati nel contesto dove dovrebbero finire. È possibile che possano candidarsi per lavorare in altri team Apple oppure che andranno via per continuare a lavorare nel settore automobilistico come hanno già fattoaltri importanti e storici manager Apple. Secondo le fonti di Gurman, ci saranno anche dei licenziamenti, ma ad oggi non è chiaro quanti.

Auto smart: una storia difficile

Apple non è la prima azienda ad aver tentato e abbandonato in maniera spettacolare il progetto di una auto a guida autonoma con una forma di propulsione alternativa ai motori endotermici.

Tra le altre, Dyson, il produttore di apparecchiature per la casa creato dal geniale inventore Sir James Dyson, in passato aveva investito circa un miliardo di sterline (pari a circa 1,169 miliardi di euro) nel progetto, giunto alla fase di prototipazione con alcune vetture già funzionanti sui circuiti di prova e una ad oggi esposta nella sede di Singapore dell’azienda.

Poi, la decisione di staccare la spina motivata oltre che dalle difficoltà tecniche soprattutto dei costi di produzione in un mercato che, secondo le dichiarazioni rese al tempo da Sir James, era “drogato” e vendeva le automobili elettriche “sottocosto”, con una logica non di tipo imprenditoriale e industriale, che rendeva impossibile a Dyson di presentarsi in maniera competitiva sul mercato.

Oggi non è chiara la motivazione per la scelta di Tim Cook di staccare la spina al progetto Titan dello SPG, né se ci sono altre manovre in corso e altri progetti possibili. Certamente il momento è complesso per l’azienda, che sta portando avanti la fase di maggior maturità commerciale dei suoi prodotti tradizionali (soprattutto l’iPhone) e deve impegnarsi senza distrazioni a lanciare non solo una nuova categoria di prodotti ma una intera piattaforma e modo di intendere l’informatica con lo “spatial computing” e il visore Apple Vision Pro.

er questo la decisione di chiudere il progetto è una notizia bomba per l’azienda, che pone fine a uno sforzo multimiliardario che avrebbe proiettato Apple in un settore completamente nuovo e molto incerto vista l’esperienza totalmente assente in quest’are.

La difficile storia del progetto Titan

Il gigante tecnologico di Cupertino aveva iniziato a lavorare su un’auto intorno al 2014, puntando su un veicolo elettrico completamente autonomo con interni simili a quelli di una limousine e navigazione a guida vocale.

Ma il progetto ha avuto difficoltà quasi fin dall’inizio, con Apple che ha cambiato più volte la leadership e la strategia del team. Lynch e Williams hanno preso in mano le redini dell’impresa qualche anno fa, dopo la partenza di Doug Field, ora dirigente della Ford.

Secondo le fonti di Gurman, la decisione di chiudere il progetto è stata presa dai più alti dirigenti di Apple, cioè dallo stesso Tim Cook, nelle ultime settimane. Ciò avviene appena un mese dopo che sempre Gurman con Bloomberg News aveva riferito che il progetto era arrivato a un punto di rottura. L’approccio più recente discusso internamente era quello di ritardare l’uscita dell’auto fino al 2028 e di ridurre le specifiche della guida autonoma dal livello 4 al livello 2+.

Il prezzo della disfatta?

Recentemente, Apple aveva immaginato che il prezzo dell’auto fosse di circa 100mila dollari. Ma i dirigenti erano preoccupati che il veicolo non fosse assolutamente in grado di garantire i margini di profitto di cui Apple solitamente gode sui suoi prodotti. Anche il consiglio di amministrazione dell’azienda era preoccupato di continuare a spendere centinaia di milioni di dollari all’anno per un progetto che potrebbe non vedere mai la luce.

L’annuncio interno arriva il giorno prima del prossimo consiglio di amministrazione di Apple, previsto per questo mercoledì 28 febbraio, durante il quale è previsto dal mese scorso che i membri del board di lunga data Al Gore e James Bell non si sarebbero ricandidati perché hanno raggiunto il limite di età di 75 anni. In generale, queste riunioni non sono un evento conflittuale. In genere Apple utilizza l’evento per esaminare i prodotti rilasciati nell’ultimo anno e l’amministratore delegato Tim Cook risponde alle domande degli investitori. Per quanto riguarda le proposte degli azionisti, di solito gli investitori seguono le raccomandazioni dell’azienda, che includono l’approvazione delle retribuzioni dei dirigenti.