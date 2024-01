Apple vuole commissioni e controllo sulle app fuori da App Store

Apple presto annuncerà modifiche alle politiche per conformarsi al Digital Markets Act DMA in Unione europea UE, con una scadenza di implementazione imminente a marzo: il DMA obbligherà Apple a consentire il caricamento delle app su iPhone anche al di fuori di App Store, con l’obiettivo di ridurre il controllo monopolistico di Apple sul software su iOS.

Tuttavia, resta ancora incerto come ciò avverrà. Il Wall Street Journal ritiene di avere notizie di prima mano sui piani di Apple. Sebbene in Europa le app saranno disponibili al di fuori di App Store per la prima volta, secondo il Journal, Apple prevede comunque di addebitare commissioni e di condurre processi di revisione delle app per il sideload.

Non è chiaro se le commissioni saranno una percentuale dei ricavi, proprio come le commissioni per gli acquisti in-app.

Per i collegamenti esterni a sistemi di pagamento alternativi negli Stati Uniti, Apple sta attualmente chiedendo agli sviluppatori di pagare una commissione del 27% – anche se molti sviluppatori inizialmente pensavano di poter evitare la commissione del 30% di Apple non utilizzando gli acquisti in-app.

Non è nemmeno chiaro come Apple intenda valutare le app che non vengono distribuite tramite App Store. Se il rapporto è accurato, ciò vanificherebbe gran parte dei vincoli anticoncorrenziali inizialmente previsti dal DMA.

Apple sarebbe comunque in pole position, con il controllo su quali software verranno eseguiti su iPhone e con il pagamento di commissioni su ogni app. Da un punto di vista tecnico, Apple può fare praticamente tutto ciò che vuole, ma resta da vedere se l’implementazione sarà accettabile per i legislatori.

Il Digital Markets Act è in parte vago su come le cosiddette aziende “gatekeeper” possano essere conformi. È probabile che dopo la scadenza di marzo, la Commissione europea richiederà ulteriori requisiti e minaccerà ulteriori sanzioni.

Apple, dunque, potrebbe non essere in grado di mantenere indefinitamente il suo controllo e prima o poi potrebbe essere costretta ad arrendersi sulle commissioni e sul processo di revisione delle app installate su iPhone al di fuori di App Store.

Si prevede che Apple annuncerà ufficialmente iOS 17.4, con supporto al sideloading in Europa, a breve.