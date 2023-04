iOS 17 installerà le app anche fuori da App Store, ma solo in Europa

Con la WWDC ormai alle porte, le anticipazioni su ciò che potrebbe essere svelato alla kermesse stanno aumentando. L’ultimo report parla delle nuove funzionalità che potrebbero essere presenti in iOS 17, la prossima grande revisione del sistema operativo dell’iPhone. Tra queste il sideload delle app.

Le indiscrezioni arrivano da Mark Gurman di Bloomberg, che è stato ospite di The MacRumors Show. La novità più importante potrebbe essere la possibilità di installare app da fonti diverse da App Store, anche se tale possibilità sarebbe limitata all’Europa. Apple avrebbe deciso così di rispettare il Digital Markets Act, ma non è ancora chiaro se questa opzione sarà disponibile solo in Europa o in tutto il mondo. Inoltre, Gurman ha riferito che Apple addebiterà una commissione agli sviluppatori che vogliono pubblicare le loro app su un servizio non-Apple.

Anche se durante la presentazione principale della WWDC è improbabile che Apple dedichi molto tempo al sideloading, Gurman ha anticipato due nuove funzionalità che potrebbero essere presentate: un aggiornamento delle app Wallet e Dov è. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle modifiche che verranno apportate a queste app, ma Apple ha di recente aggiunto Apple Pay Later e Apple Card Savings all’app Wallet per renderla una opzione più popolare per i servizi finanziari.

Inoltre, si dice che iOS 17 includerà alcune delle “funzionalità più richieste dagli utenti”. Sebbene potrebbe trattarsi solo di marketing, iOS 17 potrebbe essere davvero una delle versioni più soddisfacenti degli ultimi anni.

Per tutto quello che Apple potrebbe presentare alla WWDC23 il link da seguire è direttamente questo. Ricordiamo che la presentazione principale prenderà il via il prossimo 5 giugno. Troverete tutte le novità presentate anche sulle nostre pagine.

Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 17, invece, il link da seguire è questo.