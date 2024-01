Tesla Redwood, il SUV compatto arriva nel 2025

È noto da tempo che Tesla sta lavorando su un crossover compatto elettrico, ora si apprende internamente denominato Redwood, con l’inizio della produzione prevista per giugno 2025, secondo fonti a conoscenza dei piani del costruttore guidato da Elon Musk.

Secondo quanto riferito da Reuters, l’azienda avrebbe inviato richieste di preventivo per il nuovo modello ai fornitori lo scorso anno, prevedendo un volume di produzione settimanale di 10.000 veicoli.

La voce corrisponde ai commenti di Elon Musk durante una riunione degli azionisti a maggio 2023, in cui ha affermato che Tesla stava lavorando su due nuovi modelli di veicoli elettrici che potrebbero vendere fino a 5 milioni di unità all’anno:

Sia il design dei prodotti che le tecniche di produzione sono di gran lunga superiori a tutto ciò che è presente nell’industria

Tesla ha anche promesso da tempo un’auto da 25.000 dollari, con Musk che ha abbandonato l’idea per poi riprenderla successivamente a causa dei tassi di interesse elevati, oltre che per l’intensificazione della concorrenza delle elettriche cinesi. Tuttavia, le fonti di Reuters non hanno menzionato il prezzo del veicolo previsto per il 2025.

La relazione su Redwood arriva in un momento opportuno per Tesla, poiché di recente i critici hanno accusato l’azienda di restare ferma con i modelli relativamente obsoleti 3 e Y. Sembra essere arrivato il momento dell’ingresso in scena di nuovi veicoli elettrici, come peraltro sarà chiesto a gran voce dagli investitori nel corso della conferenza sugli utili di Tesla, fissata il 24 gennaio.

Se i nuovi veicoli saranno all’altezza della descrizione di Musk, potrebbero contribuire a dissipare le preoccupazioni di tutti. Allo stesso tempo, Tesla sta iniziando a consegnare il suo Cybertruck, anche se con recensioni decisamente miste: alcuni utenti sono critici sui problemi di qualità, mentre altri ne lodano le prestazioni e le capacità generali.

