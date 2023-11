Apple contro il Digital Markets Act della UE

Apple contesta la decisione della Commissione europea di considerare l’azienda tra i “gatekeeper” così come previsto dal DMA (Digital Markets Act), la normativa sui mercati digitali che tiene conto di imprese che operano nel digitale e detengono una posizione economica forte, con un impatto significativo sul mercato interno, occupano una forte posizione di intermediazione, e detengono “una posizione solida e duratura sul mercato”.

A comunicare la contestazione da parte è la Corte di giustizia dell’Unione europea, che in un tweet riferisce del ricorso di Apple, ma anche di simili iniziative di Bytedance (TikTok) e Meta (FaceBook, Instagram, ecc.).

Apple cerca probabilmente di opporsi alla paventata possibilità di aprire iOS ad app store di terze parti (il cosiddetto “sideloading”), una scelta che Cupertino sarà probabilmente prima o poi obbligata a offrire.

@Apple (Cases T-1079/23 & T-1080/23), #Bytedance (#TikTok) (T-1077/23) and #Meta (T-1078/23) have filed cases contesting decisions taken by the @EU_Commission under the #DigitalMarketsAct #DMA #Competition.

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) November 17, 2023