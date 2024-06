Sguardo in anteprima a Passwords, l’app per gestire account, passkey e codici

Pubblicità

Tra le novità di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, c’è anche l’app Passwords. Basata sulla funzione Portachiavi, sviluppata oltre 25 fa, la nuova app Passwords permette di accedere facilmente a password di account, passkey, password delle reti Wi-Fi e codici di verifica, permettendo di accedere alle password più facilmente e organizzare tutte le credenziali in un unico punto di riferimento.

L’app offre anche avvisi sui punti deboli più comuni, come le password troppo facili da indovinare o usate più volte e quelle che compaiono in fughe di dati note.

Apple evidenzia la possibilità di salvare e completare facilmente le password con l’inserimento automatico, sfruttare funzionalità di cifratura avanzata che impediscono a terzi di accedere ai dati memorizzati e funzionalità di sincronizzazione continua che permettono di usare le password su iPhone, iPad, Vision Pro, Mac e PC con Windows (installando il software di gestione di iCloud).

Passwords sostituisce il Portachiavi (su macOS 15 Sequoia quando si cerca di avviare Accesso Portachiavi un avviso invita ad aprire l’app Passwords). Al primo avvio su Mac viene chiesto se si desidera importare password salvare da altre applicazioni: è possibile importare codici di verifica e note da altre app (il formato supportato è il .CSV). Apple spiega che le password importate non sostituiscono informazioni esistenti già salvate e che è possibile verificare le password che non è possibile importare.

Notifiche specifiche permettono di ricevere avvisi quando le password vengono salvate o potrebbero essere coinvolte in fughe di dati e quando vengono effettuate modifiche a gruppi condivisi.

Da una finestra dedicata è possibile visualizzare le password per categorie (tutto, passkey, codici, Wi-Fi), mostrare avvisi di sicurezza (es. password compromesse o già utilizzate), quelle eliminate (disponibili per 30 giorni: dopo tale scadenza vengono eliminate definitivamente).

È possibile condividere password e passkey in sicurezza con familiari, amici o altri contatti di fiducia. Passwords permettono di creare gruppi con i quali condividere determinate password e passkey, scegliere cosa condividere (ogni membro del gruppo decide quali password condividere e può eliminarle in qualunque momento). La persona che crea il gruppo può aggiungere e rimuovere altri utenti

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e watchOS 11 sono sono già disponibile per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).