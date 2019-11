Apple e Intel denunciano Fortress per le infinite azioni legali sui brevetti

Apple e Intel hanno congiuntamente citato in giudizio Fortress Investment Group, affermando che l’accumulo di brevetti che questo gruppo sfrutta in sede di azione giudiziaria viola il diritto in materia di antitrust. «Per rispondere a seccature seriali di queste entità, Apple ha subito danni economici per le spese relative a contenziosi e dal dirottamento di risorse destinate a innovazioni» ha dichiarato un portavoce della multinazionale di Cupertino a Reuters.

La causa fa seguito a una simile già intentata a ottobre da Intel contro Fortress. Il produttore di processori ha revocato la sua istanza e presentato una nuova richiesta mercoledì 20 novembre presso la Corte Distrettuale per il Northern District della California, che vede anche Apple come querelante.

Apple e Intel affermano che Fortress e imprese di sua proprietà o delle quali controlla il portafoglio di brevetti, e che non producono alcun prodotto tecnologico, accumulano brevetti al solo scopo di citare in giudizio aziende del mondo IT, con modalità tali che violerebbero le norme antitrust statunitensi.

Fortress e la società madre SoftBank (che ha completato l’acquisizione di Fortress a gennaio dello scorso anno), non hanno replicato alla richiesta di un commento da parte di Reuters. A ottobre di quest’anno, in concomitanza della citazione in giudizio di Intel, un portavoce di Fortress aveva riferito che l’azienda era fiduciosa delle sue pratiche commerciali, e che la loro posizione giuridica era di vedere il contenzioso come insensato.

Presentando la causa Apple ha spiegato che Fortress ha depositato almeno 25 azioni legali contro Cupertino, chiedendo danni dai 2,6 miliardi di dollari ai 5,1 miliardi di dollari. In una delle cause si afferma che Apple avrebbe violato un brevetto relativo al contapassi dei dispositivi, legato alle funzionalità per la salute gestite da iOS.

Due aziende connesse con Fortress, Uniloc USA e Uniloc Lussemburgo, ritengono di avere diritto a un risarcimento danni che varia da 375 a 732 milioni di dollari. L’apparente precisione nella richiesta di risarcimento è secondo Apple un’operazione di facciata: Uniloc USA e Uniloc Lussemburgo avrebbero semplicemente adottato l’ammontare che Apple ha richiesto a Samsung in contenziosi per brevetti di Apple.

Intel non ha voluto al momento rilasciare commenti. Apple è uno degli investitori nel grande fondo di venture capital (100 miliardi di dollari) noto come Vision Fund, avviato da SoftBank a luglio di quest’anno.

