Gmail, Drive e Calendario Google arrivano su Outlook

Microsoft conferma i test per aggiungere i servizi Google ai propri account Outlook. Inizialmente rivelato dall’utente Twitter Florian B, segnalato anche da The Verge, alcuni utenti registrano in queste ore la possibilità di aggiungere Google Mail e Calendar ad Outlook, così da poter gestire facilmente i propri account da un unico posto. L’integrazione per il momento non riguarda il software per Mac e Windows, ma esclusivamente la versione web di Outlook.

In questo modo l’utente Microsoft, che opera sull’interfaccia web di Outlook, potrà passare tra le caselle di posta Outlook e Gmail senza dover abbandonare la pagina, così come potrà anche sfogliare i file di Drive. Non è chiaro come Google Calendar sia integrato in Outlook, e al momento non tutti gli utenti visualizzano il pop up su Outlook che consente l’integrazione dei servizi di Google.

Ad ogni modo, al momento è possibile selezionare un solo account Gmail da sincronizzare con Outlook, il che potrebbe risultare frustrante considerando che molte persone impiegano più indirizzi Gmail. Si tratta, comunque, di una fase di test, che certamente potrà dare esiti positivi, espandendo anche le possibilità di registrare più account.

Non è la prima volta che i due concorrenti si uniscono. Nel 2017, Microsoft ha aggiunto le funzioni di Google Calendar e Contatti alla sua versione desktop di Outlook 2016. Un portavoce Microsoft ha confermato il test in corso alla redazione di Engadget, spiegando come la multinazionale di Redmond sia «Sempre alla ricerca di nuovi modi per estendere la migliore esperienza di posta elettronica ai clienti». Al momento, viene dunque confermata la sperimentazione, seppur tramite un piccolo set di utenti di Outlook.com, così da poter raccogliere eventuali feedback.

