Apple fa strada, anche Google Pixel 6 non avrà l’alimentatore

La scelta può piacere o meno, ma la decisione di Apple di non includere un alimentatore nella confezione di iPhone 12 è stata prima accolta da numerose critiche, poi derisa da alcuni concorrenti, infine copiata o ripresa, come dir si voglia, da Samsung e presto anche da Google per il prossimo Pixel 6 in arrivo senza alimentatore nella confezione di vendita.

Solo pochi giorni fa il colosso di Mountain View ha presentato il terminale economico Google Pixel 5a dotato di connettività 5G: molto probabilmente sarà proprio questo smartphone l’ultimo di Google a includere un alimentatore nella scatola. Prima Apple e poi Samsung hanno dichiarato che la rimozione di questo accessorio è stata decisa per ridurre l’inquinamento: la maggior parte degli utenti possiede uno o più alimentatori, così eliminandolo dalla confezione permette di costruirne meno e di ridurre le risorse sprecate.

In secondo luogo senza alimentatore nella confezione, è possibile creare scatole più compatte, sottili e anche più leggere, in questo modo ogni singolo bancale o spedizione contiene molti più smartphone, ancora una volta riducendo costi e inquinamento. Per alcuni osservatori e analisti si tratta di una mossa che permette ai colossi di ridurre i costi di produzione e delle spedizioni, un altro sistema insomma per cercare di compensare l’innalzamento dei prezzi degli smartphone.

Per il momento Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni in proposito, limitandosi a confermare a Engadget che il prossimo Google Pixel 6 non avrà un alimentatore nella confezione. Occorre così attendere l’annuncio dello smarpthone per verificare se anche Google deciderà di abbracciare la causa ecologica e verde, oppure se sceglierà di tacere completamente sull’argomento, anche se sembra poco probabile.

In attesa del lancio, sembra che le specifiche tecniche complete o quasi di Google Pixel 6 e 6 Pro siano già tutte trapelate in rete: ne abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo. Sempre in questo articolo trovate un rendering che mostra il rinnovo completo di design atteso con il prossimo smartphone top di gamma di Google.

