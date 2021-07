Pixel 6 e 6 Pro, svelate tutte le specifiche tecniche

Dopo le anticipazioni del maggio scorso, dove già era possibile assaporare un po’ di quel che dovrebbero essere i prossimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ora trapelano in rete addirittura le specifiche teniche complete. Il design unico di questi dispositivi ha certamente catalizzato l’attenzione degli utenti, con rapporti in passato che hanno dato per scontato la rimozione della sigla “XL”, a favore della dicitura “Pro”.

Sebbene le specifiche per questi dispositivi siano già state discusse un po’ online, adesso arrivano le presunte specifiche complete dei dispositivi, anticipate dal leaker seriale Jon Prosser, solitamente più attendibile sulle novità Google e Android rispetto a quelle che riguardano il mondo Apple. Entrambi i terminali dispongono del primo chipset personalizzato di Google, Wi-fI 6E, supportano il 5G e sono certificati AERER.

Per quanto concerne Google Pixel 6, nome in codice Oriel, si tratta di un terminale con dimensioni dello schermo da 6,4 pollici, di tipo AMOLED, con una configurazione della fotocamera posteriore da 50MP grandangolare + 12MP ultra grandangolare. La fotocamera frontale è da 8MP, e propone una batteria da 4.614 mAh. A livello di memoria il terminale godrà di 8 GB di RAM, mentre la ROM per l’archiviazione è di 128 GB / 256 GB. Ovviamente, sarà rilasciato con l’ultima versione di Android 12.

Per quanto concerne il fratello maggiore, Google Pixel 6 Pro, nome in codice Raven, godrà di un display da 6,71 pollici, con tecnologia OLED. Quanto al reparto multimediale, il terminale offrirà una configurazione della fotocamera posteriore 50 MP grandangolare + 48 MP per il teleobiettivo + 12 MP ultra grandangolare. Inoltre la fotocamera frontale sarà da 12MP. Quanto alla batteria, sarà da 5.000mAh, mentre a livello di memoria il terminale godrà di 12 GB di RAM e sarà disponibile in tagli di archiviazione da 128, 256 e 512 GB. Anche quest’ultimo, naturalmente, disporrà di Android 12 a bordo.

Ricordiamo che Google si è impegnata ad almeno 5 anni di aggiornamenti software per entrambi questi dispositivi, il che è una notizia che farà certamente la felicità di tutti quegli utenti che vorranno mettere le mani su questi telefoni.