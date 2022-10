Apple ha accettato l’aumento di prezzi di TSMC

Dopo voci secondo le quali Apple si opponeva all’aumento di prezzi impostato da TSMC per la produzione dei chip, Cupertino alla fine avrebbe capitolato e deciso di accettare l’aumento dei costi imposto dalla grande fabbrica taiwanese specializzata nella produzione di semiconduttori.

A riferirlo è il sito Economic Daily News affermando che Apple avrebbe accettato l’aumento dei prezzi per la produzione dei suoi chip.

TSMC realizza alcuni dei chip più importanti di Apple e la Mela dovrebbe essere il primo cliente dell’azienda taiwanese a sfruttare il nodo produttivo da 3nm (tecnologia che dovrebbe essere sfruttata per prima nel chip A17 che dovremmo vedere sugli iPhone 15 Pro).

Non è dato sapere a quanto ammontano gli aumenti oggetto del contendere tra Apple e TSMC, ma i costi maggiori dovrebbero riguardare i futuri chip e non quelli odierni, per i quali valgono accordi già siglati in precedenza.

Indiscrezioni su TSMC intenzionata ad aumentare i prezzi per la produzione di chip erano già circolate ad agosto di quest’anno; subito dopo l’azienda taiwanese aveva comunicato ai suoi clienti che l’aumento sarebbe stato predisposto per il 2023.

I chip realizzati da TSMC sono già più costosi di circa il 20% rispetto a quelli fabbricati da aziende concorrenti ma anche le fonderie più piccole hanno lievitato i prezzi per via di aumenti legati ai materiali e alla logistica.

Nel 2021 TSMC si è impegnata a investire 100 miliardi di dollari in tre anni per ampliare e rinnovare le proprie capacità di produzione di chip, scelta conseguenza dei problemi accumulati con la pandemia che ha causato ritardi nelle fabbriche e fatto salire alle stelle la domanda di dispositivi quali computer, tablet, GPU e altro ancora.