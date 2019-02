Apple ha acquisito DataTiger, una startup specializzata in marketing

Apple ha acquisito Data Tiger, una startup del Regno Unito specializzata in digital marketing. A riferirlo è Bloomberg spiegando che questa azienda si è fatta notare per una tecnologia che consente di ottimizzare i “percorsi di marketing” comunicando con gli utenti in modo personalizzato tramite mail e notifiche.

Philipp Mohr, amministratore delegato di DataTiger, sul suo profilo LinkedIn spiega che la sua azienda vuole “dire addio all’era delle mailing-list e al lento campaign marketing”.

Per l’acquisizione non c’è un annuncio ufficiale della Casa di Cupertino ma dai dati presentati agli organi di regolamentazione a dicembre, si evidenzia che ora Apple controlla Operatedata Ltd, ragione sociale di DataTiger. La Mela sfrutta diverse modalità di advertising per ottenere visibilità, interazioni, nuovi contatti e vendite; campagne pubblicitarie, mail e notifiche sono sfruttate, ad esempio, per spingere servizi quali Apple Music.

L’acquisizione di DataTiger è solo l’ultima di tante fatte da Apple. Tra le realtà acquisite recentemente ricordiamo Shazam, nota per un servizio che consente di riconoscere i brani musicali, ma anche Next Issue Media e l’app Texture per le riviste digitali, e Akonia Holographics, specializzata in lenti e altre tecnologie per la Realtà Aumentata.