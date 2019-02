In offerta Amazon Philips Hue, Netgear, LG, Logitech, Fitbit, Koogeek, Sandisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Philips Hue White and Color Set 2 Lampadine, Attacco GU10 + Hue Telecomando Dimmer Switch per Sistema Hue, Bianco

– In offerta a 104,99 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

Multipresa Ciabatta Intelligente Wifi Koogeek 3 Presa 3 Porte USB Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant Controllo Remoto per Android IOS 3000W 12A Certificazione CE (IT)

– In offerta a 43,99 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

Netgear Router WiFi Nighthawk, Compatibile con Alexa e Google Home, Velocità AC2300, Sicurezza bambini grazie al Parental Control Circle Disney (R7000P)

– In offerta a 160,07 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

AUKEY Latitude Lite Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Wireless in Ear con 8 Ore di Tempo di Utilizzom Resistente al Sudore, Microfono Incorporato, per iPhone, Huawei, Samsung

– In offerta a 18,69 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

Victure Lettore MP3 Bluetooth con Clip 8GB MP3 Player con Radio FM, MP3 Player per Sport e Corsa, sostegno SD USB TF Fino alla Carta di 64GB

– In offerta a 22,09 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

Netgear JGS524E-200EUS Switch Smart Managed Plus Gigabit, 24 Porte

– In offerta a 138,54 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

VicTsing Obiettivi Smartphone 3-in-1 Kit Clip-on Lenti Fisheye 180° + Grandangolo 0.4X + Macro 10X +2 Clips Lente Cellulari per iPhone 8/7/6S/5S, Galaxy, Huawei, Sony, Xiaomi ed Altri Smartphone

– In offerta a 11,04 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

GameSir G4s – Gamepad Bluetooth, Wireless Controller Joystick di Gioco di 2.4GHz, Compatibile per Android Smartphone/Tablette, Windows PC, PS3, Smart-TV, Samsung VR ecc.

– In offerta a 36,54 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

Logitech K380 Tastiera Multidispositivo, Bluetooth per Windows/Mac/Chrome/Android, Layout Italiano, Grigio Scuro

– In offerta a 29,99 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

Fitbit Versa, Smartwatch con Funzione Activity Tracker Unisex-Adulto, Nero, Taglia Unica

– In offerta a 169 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

Android TV BOX,T9 Android 8.1 TV BOX 4GB RAM/64GB ROM RK3328 Quad-Core 64 Bits Supporto 2.4Ghz/5.0Ghz WiFi Bluetooth 4.1 DLNA 3D 4K HDMI H.265 Smart TV BOX

– In offerta a 53,54 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

Arlo VMC4030 Telecamera Aggiuntiva per Sistema di Videosorveglianza Wifi senza Fili con Audio a 2 Vie, a Batteria, Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, Funziona con Alexa e Google Wifi

– In offerta a 174,99 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento – In offerta a € 59,99 fino 24 febbraio Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec – In offerta a € 20,99 fino 24 febbraio Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 500 GB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s – In offerta a € 119,99 fino 24 febbraio Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 250 GB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s – In offerta a € 77,99 fino 24 febbraio Click qui per approfondire

LG 34UC88-B.AEU Monitor 34″ Curvo 21:9 UltraWide LED IPS, 3440 x 1440, AMD FreeSync 75Hz, Multitasking, Audio 2.0 14 W, Regolazione Altezza, 2 Porte USB 3.0 – In offerta a € 599,99 fino 28 febbraio Click qui per approfondire

LG 25UM58 Monitor per PC Desktop da 25″, UltraWide LED IPS, 2560 x 1080, 21:9, Multitasking, 2x HDMI – In offerta a € 139,99 fino 28 febbraio Click qui per approfondire

BLACK+DECKER DVJ325BFS-QW Dustbuster Aspirabriciole 27.0 Wh, Ricaricabile, con Profumazione, Smart Tech, Batteria al Litio

– In offerta a 69,99 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

HOMIEE Zaino Laptop da 13-15.6 Pollici, Zaino Uomo, Zaino Porta Pc 15.6 per Lavoro, Nero

– In offerta a 30,59 euro solo il 13 febbraio Click qui per approfondire

Comprare su Amazon e pagare in contanti? Si può fare, con Amazon Ricarica in Cassa

Ora si possono fare acquisti sul più grande negozio online del mondo pagando in contanti. Amazon Ricarica in Cassa è il servizio che permette ai clienti Amazon di ricaricare con facilità il saldo dei buoni regalo del proprio account acquistando in contanti, in oltre 40.000 punti vendita SisalPay convenzionati in tutta Italia, un Buono Regalo compreso tra 15 euro e 500 euro. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.