Apple ha aperto una Developer Academy a Detroit

Apple ha aperto la sua prima Developer Academy negli Stati Uniti, iniziativa che mira a offrire opportunità di apprendimento e di carriera ad aspiranti programmatori, creatori e imprenditori, attirati dalla cosiddetta app-economy di iOS.

Presentata in collaborazione con la Michigan State University, la Detroit Apple Developer Academy offre a 100 studenti di diversa estrazione la possibilità di ottenere 10 mesi di aiuti nello sviluppo di app e formazione imprenditoriale. Sottolineando elementi di diversità nell’iniziativa, Apple ha riferito che i partecipanti alla classe inaugurale sono persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

L’Academy di Detroit è solo l’ultimo di una serie di progetti di Apple nell’ambito della Racial Equity and Justice Initiative che, tra le altre cose, prevede la promozione dell’innovazione in campi come l’efficienza energetica, l’energia solare, la chimica verde, il riciclo e altri settori ambientali.

“Detroit vanta un incredibile spirito imprenditoriale, alimentato da creatività e inclusione, e siamo entusiasti di dare il benvenuto a questo corso inaugurale di creatori con l’inizio delle lezioni dell’Apple Developer Academy, la prima di questo tipo negli Stati Uniti”, ha dichiarato Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per l’ambiente, le politiche e le iniziative sociali. “Mediante il potere della tecnologia e dell’innovazione, siamo orgogliosi di contribuire alla preparazione di questi innovatori verso nuove opportunità”.

Come già fatto in altre Developer Academies aperte in altre parti del mondo, Apple fornisce hardware e software per attività di programmazione, con gli studenti che possono iscriversi senza alcun costo. I partecipanti non devono necessariamente avere alcuna esperienza con lo sviluppo software.

Apple ha recentemente annunciato un nuovo importante investimento anche per la Apple Developer Academy di Napoli, fornendo opportunità di apprendimento e di carriera ad aspiranti programmatori, creatori e imprenditori in tutta Europa. In collaborazione con l’Università Federico II, i programmi dell’Academy sono stati estesi fino al 2025, lanciando un nuovo programma con risorse per gli ex studenti e maggiori opportunità per costruire e sviluppare le loro iniziative imprenditoriali. Una Developer Academy è stata aperta recentemente anche in Corea del Sud. Apple ha già aperto altre 12 academy di questo tipo, la prima delle quali in Brasile nel 2013.