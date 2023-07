Apple brevetta display per veicoli autonomi che comunica con i pedoni

Il sito PatentlyApple ha scovato un brevetto della Casa di Cupertino nel quale si fa riferimento a un display esterno da sfruttare con veicoli a guida autonoma, utilizzabile – in caso di necessità – per comunicare con le persone che si trovano nei pressi e/o all’esterno della vettura.

Il display in questione può mostrare indicazioni e/o simboli indicando ad esempio in presenza di segnalatica orizzontali ai passanti che questi possono attraversare la strada in sicurezza, sulla falsariga dei segnali che si vedono agli attraversamenti pedonali, con pittogrammi che consentono di capire quando si può attraversare senza rischi.

Nel brevetto di Apple sono previsti elementi luminosi e tecnologie che tengono conto del livello di luce solare, limitando in vari modo i riflessi del sole e offrendo una visione chiara delle indicazioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Apple ha previsto per il display esterno da installare su vetture a guida autonoma, una serie di diodi emettitori di luce (LED), un collimatore, un filtro unidirezionale per impedire sovraesposizioni della luce ambientale e uno strato di copertura. Tutto sembra essere pensato per offrire la massima leggibilità ed essere sfruttato con diverse tipologie di display: quadrati, rotondi, rettangolari, ovali, ecc.

Tra gli inventori citati nel brevetto ci sono ingegneri che lavorano nei reparti Autonomous Systems e Special Projects Group di Apple a Cupertino e quindi nel progetto Apple Car.

