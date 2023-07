Sconto Xiaomi Vacuum-Mop 2 Ultra, il robot ultrasmart per la casa a 269,99€ invece che 499€

Volete un robot per la polizia della casa efficiente, potente, veramente intelligente al prezzo migliore? Andate su Amazon dove per il Black Friday comprate lo Xiaomi Vacuum-Mop 2 Ultra al prezzo più basso: 269,99€ invece che 499€.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è in grado di pianificare intelligentemente il percorso da pulire grazie alla tecnologia LDS, in grado di mappare la stanza in tempo reale. Dotato di sistema di riconoscimento automatico della stanza, permette, tramite app, di costruire delle pareti virtuali, selezionare aree ‘proibite’ e stanze specifiche da pulire.

Il robot è in grado di riconoscere gli oggetti che trova lungo il percorso di pulizia come pantofole, scarpe, cavi e altri ostacoli, in modo tale da evitare di incastrarsi portando sempre a termine la pulizia.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è dotato di una stazione per la raccolta della polvere pa doppia corsia con un potente flusso d’aria da 16.500 Pa che consente di svuotare istantaneamente il contenitore di raccolta della polvere del robot aspirapolvere/lavapavimenti. Il meccanismo a svuotamento automatico impedisce ostruzioni con maggiore efficienza e mantiene il robot aspirapolvere/lavapavimenti sempre in perfette condizioni garantendone il funzionamento fluido.

l sacchetto per la polvere ad alta capacità è 10 volte più capiente dei contenitori di raccolta della polvere dei robot aspirapolvere standard, oltre a essere estremamente facile da usare e da spostare.

L’aspirapolvere propone 3 modalità di pulizia, tra aspirazione, lavaggio, aspirazione e lavaggio, con una potenza di aspirazione da 2700 Pa, nonché grande autonomia: la batteria ad alta capacità da 5200 mAh, pulisce fino a 240 m2 per carica.

Uno dei punti di forza è il controllo tramite l’app Xiaomi Home. E’ possibile selezionare l’area da pulire e creare barriere virtuali o aree vietate.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 ha un prezzo ufficiale di 499,99€ ma viene venduto a prezzi anche più bassi. Amazon lo propone oggi al prezzo più basso e al minimo storico: 269,99€