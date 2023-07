Mac mini e MacBook Pro top di gamma non saranno i primi Mac con chip M3

I Mac mini e i MacBook Pro to top di gamma non saranno i primi Mac che vedremo con chip M3 entro fine anno.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg affermando nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” di essere sicuro che una versione di Mac mini con M3 arriverà ma non è imminente o ancora in sviluppo. A suo dire Il Mac mini con M3 non è previsto prima di fine 2024 e non sarà questo modello il primo Mac con chip M3.

Analogamente, non saranno neanche i futuri MacBook Pro 14″ e 16″ i primi Mac con chip M3, ma questi sono previsti con chip M3 Pro e M3 Max e, a suo dire, saranno probabilmente presentati nella migliore delle ipotesi per metà 2024.

Il redattore di Bloomberg fa notare che il Mac mini con chip M2 è stato lanciato più di due anno dopo la presentazione della versione con M1, e Apple non sembra scalpitare proponendo un aggiornamento annuale. Un refresh annuale è più probabile sui MacBook Pro top di gamma, con quali il ciclo di aggiornamento avviene mediamente ogni quattro o cinque trimestri.

La scorsa settimana, Gurman aveva riferito che il primo Mac con chip M3 dovrebbe essere presentato nella migliore delle ipotesi a ottobre di quest’anno. Il primo modello di Mac con chip M3 potrebbe essere il MacBook Pro 13″, il MacBook Air 13″ o l’iMac da 24″.

Il chip M3 di Apple dovrebbe essere il primo realizzato con il processo a 3nm di TSMC, con conseguenti migliorie in termini di performance ed efficienza energetica, rispetto agli M2 (basati sul nodo a 5nm).