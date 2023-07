Apple ha brevettato un computer modulare, ibrido Mac e iPad

Apple ha sempre negato di voler fondere prima o poi Mac e iPad in un unico dispositivo ma in un recente brevetto scovato presso il Patent Office statunitense si fa riferimento a un “dispositivo di elaborazione modulare e di input” e dai disegni allegati appare evidente che a Cupertino stiano valutando la possibilità di creare quello che appare come ibrido Mac/iPad.

Il brevetto di Apple prevede vari componenti che è possibile attaccare/staccare magneticamente.

La Casa di Cupertino scrive nella descrizione allegata al brevetto che i recenti progressi nei dispositivi informatici hanno consentito la miniaturizzazione e riduzione di elementi quali vari componenti per l’elaborazione, processori, batterie, memorie e circuiti integrati vari; di conseguenza, è possibile creare dispositivi di elaborazione con differenti fattori di forma, utili per offrire piattaforme particolarmente efficienti in determinati ambiti o contesti. Un laptop o un tablet sono tipicamente usati quando si desidera disporre di dispositivi in mobilità; di contro, le macchine desktop sono scelte quando l’utente preferisce ad esempio grandi display e/o tastiere full size.

Apple spiega che, benché i dispositivi di elaborazione siano tipicamente creati per soddisfare le esigenze di usi generici (es. disegno, applicazioni di realtà virtuale e artificiale, uso dei social media, ecc.), dispositivi riconfigurabili potrebbero in alcuni casi “essere preferibili”, offrendo “un esperienza utente di qualità superiore”, “coprendo un ampio spettro di usi e ambienti”.

Apple immagina un dispositivo riconfigurabile con una base che può essere una superficie di input; a questa base potrebbero essere connessi uno o più dispositivi, es. display o tastiere. La base prevede una cerniera girevole e funzionalità che consentono di trattenere in sede varie “sezioni” aggiuntive al meccanismo di aggancio.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.