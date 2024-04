È questo un pezzo del futuro HomePod con schermo?

Il primo pezzo del nuovo HomePod con schermo che secondo qualcuno è ormai prossimo al lancio, potrebbe essere trapelato in una immagine. Lo mostra l’account X (Twitter) del “leaker” @Kosutami_Ito in una foto.

Quello che vediamo sembra essere un elemento destinato alla parte superiore del display che la versione oggi in circolazione non ha. HomePod e HomePod mini offrono infatti una superficie touch nella parte superiore ma questa consiste in un semplice pannello di LED che permette di mostrare una forma d’onda.

Il leaker, che già in passato aveva mostrato pezzi di quello che sarebbe il nuovo HomePod, ci farebbe vedere, invece, il display touch che, secondo le indiscrezioni, presenterebbe un’interfaccia utente simile alla schermata di Apple TV.

In assenza di riferimenti di contorno certi nell’immagine, non si comprendono le dimensioni del componente e il leaker parla genericamente di cover per display lucido.

Una diversa immagine circolata in precedenza mostrava quello che dovrebbe essere un Homepod con il vetro superiore in grado di mostrare immagini. Altre indiscrezioni circolate hanno fatto riferimento al possibile ricorso a un display da 7″ e Apple probabilmente sta lavorando su differenti design prima di decidere quale adottare.

Quello che si può immaginare, insomma, da una parte è una specie di dispositivo simile al vecchio iPod, con icone che controllano il contenuto, dall’altra un vero e proprio “mini-Tv” con funzioni video, simile agli Echo di Amazon.

Indicazioni in un senso e nell’altro sono state raccolte nei mesi scorsi. Ad esempio ci sono state indiscrezioni su una compatibilità con Youtube,

Il leaker Kosutami in altre occasioni è riuscito in qualche modo a mettere le mani in anteprima su vari componenti, ed è una fonte generalmente affidabile. In passato aveva già mostrato componenti simili a quelle che abbiamo visto oggi.

L’arrivo di un futuro nuovo HomePod è stato confermato anche dal sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg che ha parlato di uno speaker con display stile iPad ma anche di HomePod senza schermo montato su un braccio robotizzato. Anche l’analista Ming-Chi Kuo nel 2023 ha riferito dell’arrivo di un HomePod con display da 7″, previsto genericamente per il 2024, un dispositivo che dovrebbe fondere le funzioni di un iPad con quelle di HomePod, grazie all’introduzione di uno schermo touch.

In una beta di iOS 17.4 a febbraio erano stati individuati riferimenti a un HomePod con schermo.