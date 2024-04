La roadmap dei Mac con chip M4 nei piani di Apple

Secondo il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, Apple presenterà i primi Mac con chip M4 già quest’anno e ulteriori modelli il prossimo anno.

Nell’ultimo numero della sua newsletter Power On, Gurman è tornato su questo argomento indicando quella che, a suo dire, dovrebbe essere la tabella di marcia prevista da Apple per i Mac con chip M4.

Di seguito i Mac con M4 secondo la roadmap prevista da Gurman:

Un MacBook Pro 14″ di fascia bassa con M4, previsto intorno alla fine del 2024 Un iMac 24″ con M4, anche questo previsto intorno alla fine del 2024 Nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ top di gamma con chip M4 Pro/Max previsti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 Un Mac mini in configurazione sia con M4 e M4 Pro, previsto per la fine del 2024 e inizio 2025 Nuovi MacBook Air 13″ e 15″ previsti per primavera 2025 Un Mac Studio con chip M4 top di gamma previsto per metà 2025 Un Mac Pro con chip M4 Ultra previsto per la fine del 2025

Gurman ribadisce ancora che Apple sta testando internamente un M3 Ultra, chip che dovrebbe essere adatto per Mac Studio e Mac Pro, e riferisce come pressoché certo che alcune macchine desktop di Apple salteranno la variante con M3.

Gurman ha già riferito la scorsa settimana di nuovi Mac con chip M4 entro l’anno; questa variante dei chip Apple Silicon dovrebbero vantare migliorie che riguardano funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale. Sono tre le presunte varianti di M4: “Donan” (destinati alle macchine entry level), “Brava” (per MacBook Pro, Mac mini e Mac Studio di fascia alta) e “Hidra” (top di gamma per Mac Pro). Questi nomi in codice dovrebbero con ogni probabilità diventare M4, M4 Pro e M4 Max.

I primi dettagli legati all’IA di Apple integrata direttamente nei futuri sistemi operativi saranno resi noti in occasione della WWDC24, l’evento riservato agli sviluppatori che parte il 10 giugno.