Apple, il 20% di tutti i materiali usati nel 2021 è stato riciclato

Apple sta rilasciando nuovi dettagli sull’aumento dell’uso di materiali riciclati attraverso i suoi prodotti, mentre l’azienda si muove verso il suo obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030. Inoltre, la Mela ha introdotto oro riciclato certificato e ha più che raddoppiato l’uso di tungsteno riciclato.

Secondo il suo rapporto sui progressi ambientali del 2022, quasi il 20% di tutto il materiale utilizzato nei prodotti Apple nel 2021 è stato riciclato, il più alto uso di contenuti riciclati di sempre. Il rapporto arriva nella settimana in cui si celebra della Giornata della Terra.

Mentre le persone di tutto il mondo si uniscono alla celebrazione della Giornata della Terra, stiamo facendo progressi reali nel nostro lavoro per affrontare la crisi climatica e un giorno realizzare i nostri prodotti senza prendere nulla dalla terra

Queste le dichiarazioni di Lisa Jackson, vicepresidente delle iniziative ambientali, politiche e sociali di Apple, che aggiunge:

Il nostro rapido ritmo di innovazione sta già aiutando i nostri team a utilizzare i prodotti di oggi per costruire quelli di domani e, mentre la nostra catena di approvvigionamento globale passa all’energia pulita, stiamo tracciando un percorso da seguire per altre aziende

Secondo l’azienda, nel 2021, il 59% di tutto l’alluminio che Apple ha spedito nei suoi prodotti proveniva da fonti riciclate, con molti prodotti con il 10% di alluminio riciclato nello chassis. Apple ha anche compiuto progressi verso l’obiettivo aziendale di eliminare la plastica dai suoi imballaggi entro il 2025, con la plastica che ha rappresentato solo il 4% degli imballaggi nel 2021. A partire dal 2015 Apple ha ridotto la plastica nelle sue confezioni del 75%.

L’azienda evidenzia anche alcuni altri risultati:

4% di elementi di terre rare riciclate certificate, un aumento significativo da quando Apple ha introdotto elementi di terre rare riciclate nei suoi dispositivi.

30% di stagno riciclato certificato, con tutti i nuovi dispositivi iPhone, iPad, AirPods e Mac con stagno riciclato al 100% nella saldatura delle loro schede logiche principali.

13% cobalto riciclato certificato, utilizzato nelle batterie per iPhone che possono essere smontate dal robot di riciclaggio Daisy di Apple e immesse nuovamente sul mercato.

Oro riciclato certificato, presente – per la prima volta in qualsiasi prodotto Apple – nella placcatura della scheda logica principale e del filo nella fotocamera anteriore e nelle fotocamere posteriori di iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

Come ricorda anche 9to5mac, per raggiungere questo traguardo, Apple ha aperto la strada ai livelli di tracciabilità leader del settore per costruire una catena di approvvigionamento dell’oro di contenuti esclusivamente riciclati.

Per approfondire gli ambiziosi obiettivi green che Apple si è imposta di raggiungere entro il 2030 rimandiamo a questo articolo di macitynet.