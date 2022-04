Netflix ed Exploding Kittens insieme per gioco e serie TV

Netflix si sta espandendo nel mondo del gaming, e per farlo ha scelto una collaborazione con i creatori del gioco di carte Exploding Kittens, così da poter lavorare su un titolo mobile e su una serie TV basata proprio sul popolare franchise. Exploding Kittens — The Game, descritto come “una versione esclusiva dell’amato gioco mobile”, verrà lanciato a maggio, mentre lo show televisivo, “una serie comica animata per adulti”, verrà lanciato nel 2023. Il nuovo gioco sarà l’ultimo di una serie in continua crescita di titoli mobili disponibili da giocare gratuitamente con un abbonamento Netflix.

C’è già una versione di Exploding Kittens disponibile su App Store e Google Play, ma con la versione di Netflix arriveranno due carte esclusive al momento del lancio. Non solo nuove carte, ma anche nuove meccaniche di gioco che ruoteranno proprio intorno alla serie animata.

La versione di Exploding Kittens attualmente disponibile (che è un gioco a pagamento) rimarrà sugli app store anche dopo il lancio della nuova versione, come confermato dal portavoce di Netflix, Tawni Argent, a The Verge. Sfortunatamente, qualsiasi progresso, pacchetti di espansione o salvataggi ripresi dalle attuali versioni mobili non potranno essere trasferiti al gioco Netflix, poiché si tratta di due titoli separati.

Quanto alla serie animata, invece, questa promette di essere stravagante come ci si potrebbe aspettare:

Nella serie animata, intitolata Exploding Kittens, si parlerà dell’eterno conflitto tra Paradiso e Inferno, che per l’occasione raggiunge proporzioni epiche quando sia Dio che il Diavolo vengono inviati sulla Terra, nei corpi di grossi gatti domestici.

I produttori esecutivi dello show includono Mike Judge e Greg Daniels, noti per il loro lavoro su King of the Hill, e i creatori del gioco, Elan Lee e Matthew Inman. Inman, che ha anche realizzato il popolare fumetto The Oatmeal e un gioco mobile a tema chiamato Kitty Letter, fungerà anche da showrunner.

Ad ogni modo, questa non sarà certo l’ultima collaborazione gaming di Netflix, che ha già promesso di arricchire l’offerta nei prossimi mesi con nuovi titoli per tutti i gusti. A settembre dello scorso anno ha acquisito Night School Studio, la società sviluppatrice del gioco di successo indie intitolato Oxenfree (disponibile per iPhone, iPad e Android).