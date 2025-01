Trump mette nel mirino la Cina, Apple guarda all’India per fare i prossimi iPhone

Pubblicità

Il nome di Bharat Forge non dirà molto a nessuno di chi legge eppure potrebbe essere presto un elemento della vostra quotidianità per via degli iPhone. Quello che è uno dei piùà grandi produttori indiani nel campo dell’elettronica è infatti in trattiva per diventare il fornitore di componenti degli smartphone Apple.

la notizia arriva da alcune testate del grande paese asiatico secondo le quali Apple starebbe discutendo con trattativa Kalyani Group, che controlla Bharat Forge, una chiara strategia per aggirare i problemi che certamente arriveranno con i dazi, imposti da Trump.

Bharat Forge è una nota azienda manifatturiera indiana che impiega quasi 5000 dipendenti. L’azienda in questione opera in diversi settori, incluso l’automotive, l’energia, settore aerospaziale e difesa. È guidata dal 76enne Baba Kalyani e vanta diverse filiali e capillare presenza globale.

Se l’accordo con Apple sarà siglato, si tratterà dell’ennesima partnership con aziende indiane dopo Tata Group, Motherson Group e Aequs.

Secondo indiscrezioni, Apple sta valutando accordi anche con altre aziende indiane ma al momento ha avviato trattative con Bharat Forge, che ha sede nella municipal corporation di Pune, nello stato federato del Maharashtra.

Apple attualmente si appoggia a tre fornitori in India per l’assemblaggio di iPhone, con Foxconn alla guida di una struttura dedicata nello Stato di Tamil Nadu. Il Tata Group gestisce altre due unità a Tamil Nadu e Karnataka (Stato federato dell’India sud-occidentale). Altri fornitori-chiave in India sono: Sunwoda (batterie), Foxlink (cavi) e Aequs (custodie). Salcomp, uno dei primo fornitori di Apple in India, ha ampliato il proprio portafoglio prodotti e oltre a bobine e accumulatori, offre anche componenti magnetiche.

Un diverso fornitore, Amperex Technology, sta preparando la produzione di batterie, in una struttura che copre 72 ettari a Manesar (distretto di Gurgaon, nell’India settentrionale).

Secondo molti esperti del settore industriale, Apple continuerà a fare affidamento a fornitori indiani nei prossimi anni.

A ottobre dello scorso anno è circolata voce secondo la quale Apple ha deciso di spostare una parte della produzione degli iPhone 17 in India. Lo Stato federale dell’Asia meridionale è ormai fondamentale per la catena logistica e di fornitura Apple, per anni dipendente in toto dalla Cina, ora un po’ più diversificato.