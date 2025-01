DeepSeek Janus-Pro, l’AI cinese ora sfida nelle immagini

Pubblicità

Mentre gli USA hanno puntato tutto su GPU e datacenter miliardari, la startup cinese DeekSeek ha dimostrato che i modelli AI si possono creare potenti e compatti a una frazione del costo e dei tempi: ora dopo primi chatbot, la sfida si allarga ai modelli multimodali dedicati alle immagini con DeepSeek Janus-Pro.

In realtà si tratta di una famiglia di modelli che spaziano da 1 fino a 7 miliardi di parametri, una frazione rispetto a quelli USA. Ciò nonostante anche in questo caso la startup cinese dichiara che le prestazioni erogate sono alla pari, se non migliori in alcuni test, rispetto ai nomi più noti in questo campo, leggi DALL-E di OpenAI e anche rispetto a StableDiffusion.

Janus-Pro eroga risultati stabili anche quando l’utente digita brevi prompt di richiesta, migliora la qualità visiva e genera dettagli più ricchi. Oltre a generare immagini è anche in grado di analizzarle per generare un breve testo di descrizione. Ci sono anche delle limitazioni: per il momento l’analisi delle immagini è possibile solamente fino a 384 x 384 pixel, mentre i confronti nelle prestazioni segnalati dagli sviluppatori fanno riferimento a modelli USA meno recenti.

Lo sviluppatore dichiara che nei test di valutazione AI GenEval e DPG-Bench il modello Janus-Pro-7B, quindi quello più grande con 7 miliardi di parametri, supera DALL-E 3, Stable Diffusion XL di Stability AI, PixArt-alpha e anche Emu3-Gen.

Ancora una volta, a sorprendere sono le prestazioni complessive ottenute con un modello estremamente più compatto e molto, molto più economico da creare e far funzionare. L’altra sfida al cuore dei modelli USA proprietari e chiusi, questo anche per scelte di sicurezza nazionale, è la distribuzione con licenza MIT aperta a chiunque. Questo significa che tutti possono scaricarlo e anche utilizzare DeepSeek Janus-Pro per scopi commerciali.

Per capire come funziona DeepSeek e perché ha fatto crollare i maggiori titoli tecnologici USA rimandiamo a questo approfondimento . Tutti gli articoli dedicati all’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.