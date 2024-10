Apple prepara la produzione d iPhone 17 in India

Pubblicità

Tutti gli iPhone sono Designed by Apple in California, ma dopo la progettazione a Cupertino, segue la fase di preparazione alla produzione, che da sempre si svolge in Cina: per la prima volta nella storia di iPhone sembra che Apple abbia spostato parte di questa fase in India per alcuni modelli dei prossimi iPhone 17 del 2025.

Nel gergo interno di Apple si tratta della fase indicata con la sigla NPI, dalle iniziali di New Production Introduction. Dagli schemi tecnici dei terminali e dai primissimi prototipi gli ingegneri sperimentano con materiali, design, componenti e macchinari per ottimizzare ogni dettaglio della produzione.

In questo modo Apple crea il modello di catena di montaggio che potrà essere replicato in diversi sedi per sfornare migliaia, fino a milioni di iPhone 17 con difetti minimi ogni giorno. Salvo per le novità più eclatanti e in campo ecologico, difficilmente Apple comunica notizie interne riguardanti la propria catena di fornitura.

Lo spostamento dalla Cina all’India della fase NPI riguardante gli iPhone 17 è riportata da The Information. Ci starebbero già lavorando ingegneri Apple insieme agli ingegneri dello stabilimento Foxconn di Bangalore, incluso personale indiano locale.

In sostanza Apple avrebbe mantenuto in Cina la fase NPI di preparazione alla produzione degli iPhone 17 Pro e Pro Max più complessi, spostando invece per la prima volta in India quella di iPhone 17 modello base, nome in codice V57. Quando il modello di produzione sarà finalizzato verrà installato nelle principali fabbriche Foxconn, inclusi gli mega stabilimenti in Cina.

In ogni caso si tratta di primato ritenuto ormai fondamentale per la catena logistica e di fornitura Apple, per anni dipendente in toto dalla Cina, ora un po’ più diversificato. Anche se gli USA proseguono con dazi e blocchi, Apple continua a investire in Cina.

Su macitynet trovate le recensioni di iPhone 16 e anche dei modelli iPhone 16 Pro e Pro Max.