Apple fa il pieno di nomination agli Emmy Awards

Per il terzo anno consecutivo, Apple TV+ da record con ben 72 nomination agli Emmy Awards per 16 produzioni Apple Originals. Il servizio di streaming di Cupertino ha ricevuto le nomination per varie categorie, comprese miglior miniserie e miglior serie antologica (Lezioni di Chimica), miglior serie drammatica (The Morning Show, Slow Horses), migliore serie commedia (Palm Royale), miglior documentario o saggistica speciale – STEVE! (martin) un documentario in due parti e Girls State – oltre a migliore trasmissione speciale per In viaggio con Eugene Levy.

The Morning Show, la serie che ha inaugurato Apple TV+, ora entrata nella sua terza stagione, si distingue con sedici nomination. Non meno di dieci attori possono ambire a una statuetta: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, ma anche Nicole Beharie, Karen Pittman, Greta Lee, Billy Crudup, Mark Duplass, Jon Hamm, Holland Taylor e Marcia Gay Harden. Brie Larson, Lewis Pullman e Aja Naomi King non sono da meno, poiché gareggeranno per i loro ruoli in Lessons in Chemistry.

Palm Royale ha ricevuto undici nomination Emmy Awards, due in più rispetto a Slow Horses, mentre Carpool Karaoke: The Series è stato per il settimo anno selezionata nella categoria delle commedie brevi. Apple fa il suo ingresso nella categoria delle trasmissioni speciali con The Reluctant Traveler With Eugene Levy e in quella dei migliori costumi con Lessons in Chemistry, Palm Royale e The New Look. La 76a cerimonia degli Emmy Awards avrà luogo il 15 settembre prossimo.

“È stata una mattina immensamente gratificante assistere al riconoscimento di così tanti artisti di talentuosi con le nomination agli Emmy in un numero così straordinario di categorie”, ha dichiarato Zack Van Amburg, responsabile Worldwide Video della multinazionale di Cupertino. “In Apple siamo riconoscenti alla Television Academy, e ci congratuliamo con tutti i candidati”.

