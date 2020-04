OmniPlan 4 per Mac, disponibile la beta del software per la gestione dei progetti

La gestione dei progetti consiste nel pianificare, organizzare e gestire le risorse per raggiungere un obiettivo specifico, un processo tuttavia non sempre lineare e immediato come potrebbe sembrare: Omniplan 4 è l’ultima release di un software per Mac (al momento una beta) per Mac che semplifica il lavoro di chi deve gestire progetti.

Permette di creare una pianificazione del progetto logica e gestibile, completa di diagrammi di Gantt, pianificazione oraria, riassunti, attività cardine e percorsi critici. Si possono suddividere i compiti necessari per portare il progetto al successo, ottimizzare le risorse e gestire il budget con efficienza. L’applicazione è in grado di importare file in formato Microsoft Project o da FastTrack Schedule. Omniplan 4 esporta informazioni in iCal, CSV, Microsoft Project Exchange (MPX), Microsoft Project (XML), HTML, OmniOutliner, OmniGraffle e vari altri formati. È possibile creare dettagliati rapporti in HTML e usare i filtri per personalizzare l’esportazione e la stampa.

OmniGroup offre ha chi desidera provare il software in beta l’ultima versione del suo software di project management; gli sviluppatori si sono concentrati per semplificare al massimo l’applicazione, aggiungendo anche alcune funzioni che erano richieste da anni. L’elenco delle novità è lungo; tra le tante, segnaliamo la gestione dei task ricorrenti, la scheduling manuale di altri task, la possibilità di salvare i progetti come “package” più semplici da gestire e sincronizzare con servizi come DropBox e simili. I template sono in grado di effettuare lo switch tra modalità Chiara e Scura tenendo conto delle relative Preferenze di Sistema e altre novità ancora.

A questo indirizzo è possibile registrarsi come beta tester. Gli sviluppatori sottolineano che OmniPlan 4 per Mac integra cambiamenti nella logica e nella struttura dei file; alcune versioni di OmniPlan 3 potrebbero essere in grado di aprire i file creati con OmniPlan 4 ma raccomandando di non sincronizzare progetti OmniPlan 4 con OmniPlan 3 per iOS o precedenti versioni di OmniPlan for Mac.

OmniPlan 3, al momento la versione non beta, è disponibile in versione trial (funzionante per 14 giorni) dal sito dello sviluppatore. Il requisito minimo per Mac è macOS 10.14 o seguenti; per iPad e iPhone è richiesto iOS 13.x. L’applicazione per Mac può essere acquistata da questa pagina di Mac App Store.

