NIUBILITY B16S, la bici elettrica con prestazioni e comfort a soli 400 euro

Pubblicità Se avete deciso di acquistare una bici elettrica questa è l’occasione che stavate aspettando. Solo pochi pezzi disponibili per questa NIUBILITY B16S, che si acquista a meno della metà del prezzo di listino. di solito costa 899 euro, ma al momento potete portarla a casa a 409 euro direttamente a questo indirizzo. NIUBILITY B16S rappresenta un’eccellente scelta per chi cerca un mezzo di trasporto pratico, efficiente e confortevole per gli spostamenti urbani. Equipaggiata con tecnologie avanzate e un design attento alla comodità, questa bici elettrica è adatta a una vasta gamma di utenti. Il cuore della NIUBILITY B16S è un motore brushless da 350W che offre un’esperienza di guida potente ed efficiente. Leggero e stabile, questo motore garantisce prestazioni con una bassa rumorosità. La bicicletta raggiunge una velocità massima di 25 km/h, velocità che raggiunge in appena 4,9 secondi. Il telaio in acciaio non solo conferisce durabilità e stabilità, ma dona anche un tocco di eleganza. Leggero rispetto ai normali telai per bici elettriche, questo design pone l’accento sul comfort di guida. La batteria da 36V 14.5Ah offre un equilibrio perfetto tra potenza e autonomia. Leggera e maneggevole, questa batteria è anche impermeabile e dispone di tecnologia di ricarica rapida. Con un tempo di ricarica di 5-6 ore, è possibile godere di lunghi viaggi senza preoccuparsi di rimanere senza energia. L’autonomia è di 60 km in modalità assistita, garantendo ampie possibilità di percorrenza. Dispone di un display LCD smart sul manubrio, che permette di monitorare velocità, chilometraggio, posizione del cambio e altre informazioni in tempo reale. I pneumatici sono da 16*2.125 pollici, progettati per affrontare le strade urbane e i dossi con facilità. Quanto alla sicurezza, la bici propone un sistema di freni a disco meccanici anteriori e posteriori, che assicura una frenata efficiente e sicura, con un rapido dissipamento del calore e lo stop automatico del motore in caso di emergenza. La sospensione anteriore a molla migliora la resistenza agli urti, offrendo una guida confortevole anche su terreni irregolari. La bicicletta è, inoltre, dotata di un pratico portapacchi posteriore con una capacità di carico massima di 25 kg, ideale per chi ha bisogno di trasportare bagagli aggiuntivi durante gli spostamenti. Facilissima da riporre, si piega in appena 3 secondi, così da portarla sui mezzi pubblici o riporla nel bagagliaio di un’auto. Si tratta di un must per chi cerca un mezzo di trasporto affidabile, efficiente e confortevole per la percorrenza urbana. Diventa ancor più conveniente considerando che al momento si acquista a 409 euro. Peraltro, acquistate con la possibilità di resi senza problemi entro 14 giorni, elaborazione degli ordini velocissima entro un giorno e consegna entro una settimana. I pezzi a disposizione sono pochi. Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo.

Offerte Speciali Minimo Apple Watch SE Cellular 44mm, solo 249€ Su Amazon Apple Watch SE torna al minimo storico. Ribasso di 70€ per la versione Cellular da 44mm, prezzo di solo 249 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.