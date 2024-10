Apple Music, ora gli artisti possono creare playlist basate su scalette di concerti

Pubblicità

Apple ha predisposto una nuova funzionalità per Apple Music, novità che permette agli artisti di creare playlist basate sulle scalette dei concerti.

Lo riferisce la Casa di Cupertino, spiegando che le playlist in questione possono apparire nella pagina dell’artista su Apple Music, nella pagina dei concerti di Shazam e nelle ricerche con Spotlight su iOS.

La funzionalità è integrata in Apple Music for Artists, strumento che fornisce agli artisti dati analitici chiave al fine di misurare l’impatto della loro musica, oltre a maggiore controllo sulle pagine degli artisti di Apple Music e iTunes.

“Trasformate una scaletta del vostro ultimo spettacolo in playlist con Apple Music for Artists sul web”, spiega la Mela spiegando come usare la nuova funzionalità. “Condividete le vostre scalette playlist con i fan su Apple Music e i social media per promuovere future date di tour, permettere ai fan di rivivere i vostri concerti e connettersi con gli ascoltatori”.

Per creare playlist da scalette con Apple Music for Artists, gli utenti devono andare su “Artist Content” e selezionare “Artist Playlists” per vedere le esistenti scalette; da qui è possibile fare click sul pulsante “+ per creare una nuova scaletta, indicare la tipologia di spettacolo, aggiungere un nome all’evento manualmente o da Bandsintown (piattaforma riconosciuta per il monitoraggio degli eventi dal vivo) e poi impostare una data di pubblicazione.

Dopo la creazione, gli artisti possono cercare brani da aggiungere alla scaletta, quelle eseguite nei tour. Nelle playlist da scalette è possibile aggiungere anche cover o collaborazioni con altri artisti.

Al termine di un tour e quando l’opzione imposta scaletta non è necessaria, è possibile nascondere quest’ultima. Le playlist nascoste rimangono in bozza nel profilo Apple Music for Artist, permettendo di ripubblicare al volo se necessario.

Le playlist da scaletta appariranno affianco alle altre playlist offerte su Apple Music, inclusi album ed edizioni curate dal team editoriale di Apple.