Sensore Linptech per avvisi Smart su pioggia e allagamento, solo 16 €

In un mondo in cui la sicurezza della propria casa è fondamentale, il sensore per avviso di pioggia e allagamento rappresenta una soluzione innovativa e pratica per proteggere gli ambienti da potenziali danni. Se vi interessa un dispositivo come questo, progettato per rilevare sia la pioggia che situazioni di allagamento in modo efficace e preciso, sappiate che al momento è in corso un’offerta che vi permette di acquistarlo per soli 16 €.

Grazie alla sua struttura triangolare, questo sensore può essere posizionato facilmente in vari ambienti della casa, sia all’interno che all’esterno. Quando è posizionato con il pannello inclinato di 45° riesce a rilevare la pioggia a partire da 1,2 mm, mentre con il pannello parallelo al pavimento, può individuare allagamenti da appena 0,5 mm.

Il sensore è realizzato per resistere anche in condizioni difficili (è certificato IPX7) e usa una batteria sostituibile di tipo CR1632 che assicura un’autonomia di ben tre anni, riducendo la necessità di interventi frequenti e garantendo un monitoraggio continuo.

Collegabile a un impianto di domotica, il sensore lavora in sinergia con altri dispositivi connessi, consentendo un controllo completo dell’ambiente domestico. Questa funzionalità è particolarmente utile per evitare danni quando si dimenticano le finestre aperte o per monitorare perdite d’acqua sotto il lavandino o in caso di rotture nelle tubature.

Con dimensioni di appena 4,4 x 2,6 x 2,3 cm e un peso di soli 14 grammi, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, senza risultare ingombrante.

La sua capacità di avvisare prontamente gli utenti su eventuali problematiche idriche rende questo dispositivo un elemento indispensabile per la sicurezza della casa. Adottare questa tecnologia significa investire in tranquillità, proteggendo i propri spazi e prevenendo danni costosi. Non lasciate che la pioggia o l’acqua possano compromettere la vostra sicurezza.

