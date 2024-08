Apple Podcast ora fruibile dal web

Pubblicità

Apple ha annunciato la disponibilità dell’app Podcast in versione utilizzabile dal web con un browser (inclusi Safari, Chrome, Edge e Firefox su Mac, PC e altri dispositivi), utile per ascoltare i podcast preferiti anche quando siamo lontani dal Mac, iPhone e iPad ma anche per convidere con un amici che non hanno iPhone o Mac, link di puntate particolarmente interessanti.

La versione di Podcast per il web permette agli utenti di cercare, sfogliare e ascoltare podcast, e anche di accedere alle riproduzioni in coda e altri contenuti che potrebbero essere di gradimento eseguendo il login con il proprio account Apple.

Apple Podcast offre la possibilità di scoprire, ascoltare e sostenere i podcast, con milioni di programmi che coprono ogni argomento. Sono disponibili funzioni per la gestione del player, della coda, visualizzare note della pntata, gli aggiornamenti recenti; illustrazioni specifiche per le puntate, filtri di ricerca, ecc.

È possibile sottoscrivere i podcast preferiti, e ascoltarli anche dal web, senza bisogno per forza dei disporre dell’app Podcast.

Si parte da qui: non è necessario iscriversi; indicando il proprio account, è possibile tenere conto dei propri podcast preferiti e gestire eventuali abbonamenti. Non mancano funzioni per salvare i podcast, visualizzare classifiche, scoprire novità, ecc.

Come accennato, i podcast coprono praticamente ogni argomento; ogni anno Apple rende noti i podcast più popolari con classifiche locali di fine anno per quasi 100 Paesi e territori. Dalle classifiche è possibile scoprire i top podcast in assoluto, i nuovi show più ascoltati che hanno debuttato quest’anno, i più seguiti, le puntate e i programmi più condivisi, e i più popolari fra i canali gratuiti e in abbonamento.

L’interfaccia della versione web di Podcast ricorda l’app Podcast per Mac. Poche settimane addietro Apple ha messo a disposizione anche Mappe in versione beta per il web.