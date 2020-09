Apple prepara Siri per Grecia, Polonia e altre 7 lingue e nazioni

In Italia stiamo ancora aspettando HomePod e anche Siri con funzionalità estese per lo speaker smart di Apple, in ogni caso la multinazionale di Cupertino sta preparando una grande espansione internazionale di Siri con il supporto per Grecia, Polonia e altre 7 lingue e nazioni.

Non si tratta di una anticipazione proveniente dai soliti leaker, bensì di una pista chiaramente indicata dagli annunci di ricerca personale pubblicati direttamente da Cupertino. Si tratta della posizione di Annotation Analyst, letteralmente analista di annotazioni, vale a dire le persone incaricate di ascoltare e trascrivere i file audio delle richieste e delle domande che gli utenti rivolgono a Siri, per valutare la comprensione del linguaggio e anche la qualità delle risposte offerte dall’assistente vocale di Apple.

Per la propria sede di Cork in Irlanda Apple sta assumendo persone che parlano fluentemente ucraino, ungherese, slovacco, ceco, croato, greco, fiammingo, rumeno e polacco. Per questa posizione Apple precisa che il candidato dovrà usare la propria lingua e conoscenza culturale, insieme alle capacità analitiche, per valutare le risposte rispetto alle linee guida. La ricerca di personale per Annotation Analyst sembra anche indicare che l’espansione di Siri in Grecia, Polonia e negli altri stati potrebbe essere imminente.

Ricordiamo che in passato Apple impiegava società esterne a contratto per svolgere questa operazione, senza però informare a dovere gli utenti: in ogni caso la società ha però assicurato che le registrazioni audio sono sempre anonime e che anche per Apple è impossibile risalire all’identità degli utenti.

Questo ha comunque portato a un piccolo scandalo lo scorso anno che ha spinto Cupertino a rivedere ogni dettaglio: da circa un anno le analisi per il miglioramento di Siri sono effettuate solo internamente e da dipendenti Apple, mentre gli utenti vengono informati nei dettagli e possono decidere se partecipare o meno a questa attività, oltre che cancellare in blocco tutte le registrazioni audio.

Se sono in arrivo importanti novità per Siri e HomePod (il modello più piccolo ed economico atteso da tempo) probabilmente verranno svelate in occasione della presentazione dei nuovi iPhone 12 attesa per il 13 ottobre, salvo sorprese all’ultimo minuto.

