Apple presenta cinturini e quadranti “nazionali” in vista delle Olimpiadi

Avvistati già lo scorso anno, Apple sta rilasciando ancora una volta cinturini per Apple Watch in edizione speciale per celebrare le Olimpiadi estive, anche se questa volta non sarà necessario recarsi ai giochi (dato che probabilmente non sarà possibile ai più) per averne uno.

La società ha lanciato una collezione internazionale di cinturini Apple Watch sport loop che potrebbero aiutare gli utenti a tifare meglio la propria squadra che insegue medaglie a Tokyo. Tra quelle mostrate, una band americana, al fianco delle quali ci saranno però cinturini anche per altri paesi, come Australia, Grecia (dopotutto ha dato il via alle Olimpiadi), Giappone e Sud Africa. Naturalmente, c’è anche l’Italia, anche se sinceramente quello del Messico sembra essere più rappresentativo per la nostra nazione.

Non ci sarà neppure bisogno di creare un quadrante personalizzato. La confezione sfrutta le potenzialità di App Clips per guidare l’utente a scaricare un quadrante abbinato al cinturino. Gli stessi sfondi possono anche essere scaricati dal sito Web di Apple, nel caso in cui si desideri supportare un paese diverso da quello del cinturino.

I cinturini della Collezione Internazionale sono disponibili esclusivamente tramite Apple e vengono venduti a 49 euro, quale che sia la dimensione scelta, tra 40 e 44 mm. Apple li descrive come “edizione limitata”, anche se non ha esplicitato per quanto tempo saranno disponibili sullo store.