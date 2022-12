Apple rimuove le clausole bavaglio per molestie sul lavoro

A marzo la maggior parte degli azionisti di Apple ha votato per una revisione sui modi in cui l’azienda gestisce situazioni in cui i dipendenti parlano di questioni sensibili: adesso che l’indagine è completa, Apple ha annunciato che sta eliminando le sue clausole bavaglio e di occultamento relative alle discriminazioni e agli abusi sul posto di lavoro.

Segnalato per la prima volta dal Financial Times, il consiglio di amministrazione di Apple ha condiviso il cambiamento in una lettera intitolata “Il nostro impegno per un posto di lavoro aperto e collaborativo”. In particolare, l’azienda ha dichiarato che “si impegna a creare “un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso” e che “i dipendenti hanno il diritto di parlare liberamente delle loro condizioni di lavoro”.

Le attività del gruppo AppleTogether hanno così spinto il consiglio di amministrazione di Apple a indagare sulle accuse secondo cui l’azienda ha impedito al personale di parlare di questioni come discriminazione e abusi sul posto di lavoro. Ciò è dovuto a una petizione di successo da parte dell’amministratore delegato di Nia Capital, Kristin Hull e della Minderoo Foundation che ha radunato oltre il 50% degli azionisti Apple per avviare l’inchiesta di terze parti a marzo.

Nella revisione, un consulente indipendente ha scoperto casi moltiplicati “in cui l’azienda da 2,3 trilioni di dollari potrebbe aver impedito ai dipendenti di parlare di questioni sensibili”. Hull ha sottolineato che la decisione di Apple di rimuovere le clausole bavaglio è “enorme” e si applica sia negli Stati Uniti che all’estero:

Apple ha accettato di rimuovere le clausole di occultamento dai contratti dei dipendenti, sia per quelli a tempo pieno che per i lavoratori a contratto. Questo è enorme di per sé. Quindi il fatto che questo impegno si attui per i lavoratori statunitensi e internazionali è anche rivoluzionario e dovrebbe stabilire la tendenza per il resto delle aziende con sede negli Stati Uniti

La vicenda giunge a questo epilogo proprio nel momento in cui Apple ha visto un significativo contraccolpo nel 2021 da parte dei dipendenti che hanno formato il movimento AppleToo che includeva 500 accuse di razzismo, sessismo, discriminazione, ritorsioni e altro ancora.

