Apple sposta la produzione da iPhone 12 mini a iPhone 12 Pro

Secondo una recente nota di investimento di Morgan Stanley, Apple avrebbe ridotto la produzione del più piccolo della nuova gamma iPhone 12 mini di due milioni di unità per incrementare la capacità di produzione di iPhone 12 Pro, evidentemente al fine di far fronte alla domanda crescente per quest’ultimo modello. Si ritiene che Apple abbia effettuato il passaggio da una produzione all’altra per il primo trimestre del 2021 nel tentativo di abbassare i tempi di consegna per il più popolare iPhone 12 Pro.

I tempi di attesa tra ordinazione e consegna di questo dispositivo, infatti, rimangono più ampi rispetto agli altri modelli, anche oltre a qualsiasi altro modello di iPhone lanciato negli ultimi 4 anni. In particolare, i tempi medi di attesa per le consegne degli iPhone 12 Pro sono di circa 10 giorni, con tempistiche simili anche in Italia per chi acquista su Apple Store online, con l’eccezione di qualche modello in pronta consegna su Amazon.

La situazione, in ogni caso, è sempre migliore rispetto a qualche settimana fa, quando i tempi di consegna medi erano di circa 22 giorni, successivamente diminuiti a due settimane; evidentemente, gli sforzi di Apple di spostare la produzione dal più piccolo iPhone 12 mini, al più grande Pro, stanno dando gli effetti sperati. Se si parla di numeri, l’incremento della produzione ha segnato per Apple un aumento nella produzione di 2 milioni di unità nel trimestre di marzo.

Il rapporto supporta analisi precedenti secondo cui iPhone 12 mini ha registrato vendite deboli, o comunque inferiori alle previsioni di Cupertino, ottenendo solo il 6% delle vendite totali di iPhone 12 durante il periodo di lancio. Il rapporto ha anche evidenziato che i modelli di iPhone 12 non Pro registrano prestazioni migliori in Cina e negli Stati Uniti. In Cina, si ritiene che iPhone 12 abbia guadagnato una quota di mercato del 20,3%.

Ancora, gli stessi dispositivi, secondo il rapporto, sembrerebbero aver raggiunto la base di installazione più ampia di qualsiasi altro ‌iPhone delle generazioni precedenti, lanciati in Cina negli ultimi quattro anni. Se volete approfondire su iPhone 12 Pro Max e scoprire se è il terminale giusto per voi, il link da seguire è questo. Per un confronto tra mini e Max, invece, vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.