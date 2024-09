Apple sta cercando soluzione a problema iPad Pro M4 in crash dopo update a iPadOS 18

Pubblicità

Pochi giorni addietro Apple ha ritirato l’update a iPadOS 18 destinato agli utenti di iPad Pro con chip M4, una mossa necessaria dopo che alcuni utenti hanno lamentato l’impossibilità di riavviare i dispositivi dopo l’aggiornamento.

Stando a quanto riferisce il sito MacRumors, Apple sta lavorando per identificare il problema e proporre un fix: in una nota inviata internamente da Cupertino ai centri di assistenza autorizzati si conferma che “un piccolo numero” di iPad Pro M4 non si accende dopo il tentato update a iPadOS 18. Nell’attesa di un aggiornamento software per risolvere il problema, Apple suggerisce ai tecnici di forzare il riavvio di eventuali iPad che presentano il problema (la procedura suggerita quando lo schermo risulta bloccato, non risponde al tocco o il dispositivo si blocca all’accensione).

Non è chiaro in quali casi si presenti il problema (molti utenti riferiscono di avere aggiornato senza problemi); l’inconveniente potrebbe essersi verificato per chi è passato a iPaOS 17.7 senza passare direttamente a iPadOS 18, ma non vi sono conferme.

Per tutti gli altri dispositivi (iPad e iPhone) l’update continua a essere proposto e non sono segnalati problemi. Sugli iPad con chip M4 nei quali è stato installato iPadOS 18 senza problemi, sono visibili e scaricabili anche i futuri update in beta.