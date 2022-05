MacBook Air con M2 alla WWDC22 probabile secondo Mark Gurman

Apple ha in serbo diversi annunci per la WWDC22 e uno di questi potrebbe riguardare un nuovo MacBook Air con CPU M2. Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg indicando come “molto probabile” l’annuncio di un nuovo portatile nell’ambito della Worldwide Developers Conference (annuale conferenza sviluppatori della Casa di Cupertino) di giugno.

L’indicazione di un nuovo MacBook Air con chip M2 è riportata nell’ultimo numero della newsletter “PowerON” di Gurman. Il redattore di Bloomberg ha parlato anche dei recenti riferimenti a “realityOS” – presunto sistema operativo del futuro visore AR/VR di Apple – affermando ad ogni modo come meno probabile la presentazione di questo prodotto.

“In termini di nuovo hardware”, scrive Gurman, “sebbene i lavori sul visore di Realtà Mista stiano procedendo speditamente, come evidenziato dalla recente dimostrazione del dispositivo al Consiglio di amministrazione dell’azienda, sarei prudente a parlare di una presentazione vera e propria per sviluppatori e consumatori per la prossima settimana”.

Gurman ha in precedenza riferito che il lancio del visore è con ogni probabilità rimandato al 2023, indicando tra i motivi alcuni – presunti – problemi riscontrati nella fase di sviluppo, incluse questioni riguardano il surriscaldamento di un chip, con potenzialità in linea con quelle dell’M1 Pro, oltre che problemi relativi a fotocamera e sfide da risolvere sul versante software.

Parlando di Mac, come accennato Gurman ritiene “probabile” l’arrivo del MacBook Air con M2, anche se problematiche legate alla catena di approvvigionamento di Apple, a suo dire potrebbero avere complicato la tempistica prevista da Cupertino per l’arrivo del nuovo portatile.

“Se sarà presentato nuovo hardware alla WWDC, si tratterà con ogni probabilità di un Mac”, scrive Gurman, riferendo che l’azienda da tempo si è data l’obiettivo di presentare un MacBook Air con chip M2 nell’ambito della conferenza per sviluppator di giugnoi. “Il recente scompiglio nella supply chain per chiusure causate dal COVID in Cina ha reso tutto più complesso, ma gli sviluppatori riferiscono che i dipendenti Apple starebbero sempre più usando MacBook Air di nuova generazione con le loro app, indicazione che il nuovo Mac è imminente”.

Ad aprile sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple sta testando ben 9 diversi Mac con chip M2.

Rimandiamo a questo articolo di macitynet per sapere tutto quello che Apple potrebbe presentare, tra nuove versioni dei sistemi operativi ma anche possibili novità hardware, in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022.