Un Mac mini “tower” e CPU M2 apparso nell’elenco di un venditore

Un rivenditore autorizzato Apple si è forse lasciato sfuggire l’arrivo di un Mac mini con CPU M2, anticipando l’annuncio che potrebbe arrivare nell’ambito della WWDC22 (conferenza sviluppatori) di lunedì 6 giugno (a partire dalle 19 ora italiana).

Nell’elenco dei prodotti del rivenditore newyorkchese B&H sono apparsi due nuovi – presunti – Mac mini. Dei prodotti in questione non è presente nessuna foto, ma solo un titolo e nella descrizione la generica indicazione “nuovo articolo – in arrivo”.

Il primo titolo riporta “Apple Mac mini 8/256 M2”, elemento che lascia immaginare il possibile arrivo di un nuovo Mac mini con SoC M2, che potrebbe prendere il posto dell’attuale modello base; il secondo titolo fa riferimento a un “Apple Mac mini tower 8/256 M1P” e potrebbe indicare un – presunto – Mac mini Pro, con un SoC diverso dagli M1 Max e M1 Ultra che abbiamo visto sui Mac Studio.

Il secondo articolo – scrive il sito 9to5Mac – potrebbe essere anche un riferimento al nuovo Mac Pro macchina che Apple ha in precedenza confermato essere in arrivo, elemento che potrebbe spiegare il riferimento all’indicazione “tower” nel nome dell’articolo.

Si tratta in tutti i casi di indiscrezioni da prendere con le molle e potrebbe anche trattarsi di semplici segnaposto che il rivenditore in questione ha sfruttato in previsione dell’arrivo di nuovo hardware, anche perché Apple non informerebbe mai in anticipo qualsiasi rivenditore dell’arrivo di un prodotto, prima della presentazione ufficiale.

L’annuale conferenza sviluppatori di Apple è normalmente un evento nel corso del quale vengono presentate le nuove versioni dei vari sistemi operativi ma più volte in passato il keynote di apertura dell’evento evento è stato sfruttato per presentare anche nuovo hardware. Da giorni circolano voci che indicano la possibile introduzione di un nuovo MacBook Air.

Ad aprile sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple sta testando ben 9 diversi Mac con chip M2.

Rimandiamo a questo articolo di macitynet per sapere tutto quello che Apple potrebbe presentare, tra nuove versioni dei sistemi operativi ma anche possibili novità hardware, in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022.