MacBook Air 2022 si vestirà con meno colori di iMac

I MacBook Air 2022 che Apple dovrebbe presentare a breve , forse già alla WWDC 2022, non seguiranno la strada del colore degli iMac 24″.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg che in un tweet ha scritto che i nuovi MacBook Air saranno probabilmente disponibili nelle colorazioni grigio siderale, oro e argento, alla stregua dei modelli precedenti.

Le indiscrezioni che fanno riferimento a più opzioni di colore sono probabilmente “esagerate” riferisce Gurman, affermando di non aspettarsi sorprese in questo senso, se non che la colorazione oro potrebbe essere più simile a una colorazione champagne, e che forse sarà disponibile anche la variante con la sua colorazione preferita di iMac: il blu.

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg

— Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2022