Apple Studio Display, i sostegni non si possono cambiare

Scegliete bene la configurazione del vostro nuovo Studio Display di Apple, perché sostegni e adattatore VESA non possono essere cambiati. Come annunciato da Apple durante l’evento di presentazione Peek Performace, Studio Display viene fornito con tre diverse opzioni di montaggio: un supporto normale che si inclina, un supporto regolabile in inclinazione e altezza e un adattatore di montaggio VESA.

Sarà fondamentale, dunque, scegliere l’opzione di proprio interesse, perché i sostegni sono integrati nel display e, quindi, non sono intercambiabili. Quando si effettua un ordine per Studio Display, Apple avverte che “ogni supporto o adattatore di montaggio è integrato. Non sono intercambiabili, quindi è importante considerare le proprie esigenze di spazio di lavoro al momento dell’acquisto.

Il supporto standard e l’adattatore di montaggio VESA vengono forniti da Apple senza costi aggiuntivi, quindi risultano inclusi nel prezzo di listino di partenza del monitor di 1.799 euro. Viceversa il modello con sostegno regolabile anche in altezza ha un costo aggiuntivo, è proposto come optional a 460 euro, da alcuni giudicato come un prezzo un po’ alto e fuori luogo per un display professionale, facendo così lievitare il prezzo di partenza del monitor a 2.259 euro.

Ricordiamo che Studio Display dotato di piedistallo standard con regolazione della sola inclinazione fornisce una libertà di movimento totale di 30 gradi, con 5 gradi di inclinazione verso il basso e 25 gradi verso l’alto. Il supporto regolabile per inclinazione e altezza include gli stessi 30 gradi di flessibilità del modello precedente, ma permette di regolare l’altezza di lavoro fino a 105 mm.

Apple Studio Display e anche il nuovo computer compatto da scrivania Mac Studio, sono disponibili per il preordine già martedì 8 marzo, e saranno consegnati a partire dal 18 marzo, anche se le tempistiche di consegna si stanno allungando fino aprile e maggio. Per saperne di più su questo nuovo monitor di Apple il link da seguire è direttamente questo.